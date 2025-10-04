Jared Leto en Tron: Ares, la nueva era de la icónica saga de ciencia ficción

Los Ángeles, Estados Unidos.- El universo de Tron está de regreso. Más de una década después del estreno de Tron: Legacy, llega Tron: Ares, la tercera entrega de la aclamada franquicia de Disney que combina tecnología, acción y filosofía sobre la naturaleza de la conciencia.

Protagonizada por Jared Leto, la cinta tiene previsto su estreno para el 10 de octubre de 2025, bajo la dirección de Joachim Rønning (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales). En esta nueva historia, Leto interpreta a Ares, un sofisticado programa de inteligencia artificial creado por Julian Dillinger (Evan Peters). Su misión: cruzar desde el mundo digital al mundo real, marcando el primer contacto entre la humanidad y seres creados íntegramente por IA.

Lo que en principio parece una misión controlada se convierte en una amenaza de dimensiones imprevisibles, al tiempo que Ares comienza a cuestionarse su propósito, su lealtad y su propia existencia. El filme, según su director, explorará los límites entre lo humano y lo artificial, con un tono más oscuro e introspectivo que sus predecesoras. "Tron: Ares es una película sobre identidad y evolución. Ares no es solo una máquina, sino una nueva forma de vida", declaró Rønning en una entrevista con Infobae.

El regreso de Jeff Bridges como Kevin Flynn, figura clave en la saga original, y la incorporación de una banda sonora a cargo de Nine Inch Nails (Trent Reznor y Atticus Ross) elevan aún más las expectativas. Su música promete una atmósfera envolvente y emocional, sustituyendo el icónico trabajo de Daft Punk en Legacy con un enfoque más sombrío e industrial. Visualmente, la película mantiene la esencia que distingue a la saga: los neones, las motos de luz y los efectos digitales que caracterizan el mundo de La Red, pero con una estética más madura, que combina el futurismo con el caos del mundo real. Con una duración estimada de 119 minutos, Tron: Ares se perfila como una de las producciones de ciencia ficción más esperadas del próximo año.