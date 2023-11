¿Cómo fue el primer concierto de Taylor Swift en Argentina?

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Carteles que dicen “Swiftie no vota a Milei” adornan las paredes cerca del Estadio Monumental, donde la estrella pop Taylor Swift ofreció el jueves 9 de noviembre el primero de sus tres conciertos en Buenos Aires , en medio de la polarización argentina a días de las presidenciales.

“Argentina es todo política y fútbol y no se puede separar. Te das cuenta cuando ves los posters de (los candidatos Sergio) Massa y de (Javier) Milei, que aprovechan lo que está de moda. Estando tan cerca de las elecciones van a ver dónde está el foco de atención y le van a hincar el diente”, señaló esta fan.

En las inmediaciones del estadio había también afiches de ‘The Eras Tour’ con la figura de Sergio Massa reemplazando a Taylor Swift y la leyenda “Massa, the presidential tour”. Algunos de los carteles que dicen: “Swiftie no vota a Milei” tenían tachada la palabra No, reflejo de la polarización política argentina. Otros llevan el hashtag #MileiesTrump.

“Ella está en contra de Trump y de todo lo que representa Trump, que es un ser machista”, dijo Miriam Monllau, una fan de Swift de 31 años que se detuvo a fotografiar uno de los carteles y señaló que “las ideas de Taylor van en contra de lo que sería Milei”.