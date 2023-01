Premios SAG 2023: listado completo de los nominados

Hong Chau (The Whale)

Brendan Fraser (The Whale)

MEJOR ELENCO EN SERIE DRAMÁTICA

Better Call Saul

The Crown

Ozark

Severance

The White Lotus

MEJOR ELENCO EN SERIE DE COMEDIA

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

MEJOR ACTOR EN SERIE DRAMÁTICA

Jonathan Banks (Better Call Saul)

Jason Bateman (Ozark)

Jeff Bridges (The Old Man)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Adam Scott (Severance)

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DRAMÁTICA

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Julia Garner (Ozark)

Laura Linney (Ozark)

Zendaya (Euphoria)

MEJOR ACTOR EN TELEFILME O MINISERIE

Steve Carrell (The Patient)

Sam Elliott (1883)

Paul Walter Hauser (Black Bird)

Evan Peters (Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Taron Egerton (Black Bird)

MEJOR ACTRIZ EN TELEFILME O MINISERIE

Emily Blunt (The English)

Jessica Chastain (George and Tammy)

Julia Garner (Inventing Anna)

Niecy Nash Betts (Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Amanda Seyfried (The Dropout)

MEJOR ACTOR DE COMEDIA

Anthony Carrigan (Barry)

Bill Hader (Barry)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE COMEDIA

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Jenna Ortega (Merlina / Wednesday)

Jean Smart (Hacks)

MEJOR ELENCO - DOBLES DE RIESGO

Andor

The Boys

La casa del dragón

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder

Stranger Things