¿Por qué todos aman a Keanu Reeves? Las razones más allá de su papel de John Wick

Versatilidad actoral: Ha demostrado ser un actor versátil y capaz de interpretar una amplia gama de roles en películas de diferentes géneros. Desde filmes de acción como The Matrix hasta comedias románticas como A Walk in the Clouds, su talento actoral ha atraído a una variedad de audiencias.

Papeles icónicos: Su interpretación del personaje Neo en la trilogía de The Matrix lo catapultó a la fama internacional y lo convirtió en un ícono cultural. Luego llegó la saga de John Wick, y su figura como hombre de acción despegó hacia lo más alto.

Persistencia y superación personal: Keanu Reeves ha enfrentado enormes desafíos personales a lo largo de su vida, como la pérdida de seres queridos (su primogénita y su antigua pareja) y otros obstáculos familiares. A pesar de eso, ha mantenido una actitud positiva y ha seguido adelante, lo que ha inspirado a muchas personas.