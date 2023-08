Director español Víctor Erice será homenajeado en San Sebastián

El director español no acudió al estreno y criticó que la elogiada cinta no hubiera sido admitida a tiempo en alguna sección en competición.

El otro Premio Donostia de la 71ª edición del festival vasco recaerá en el actor español Javier Bardem, pero su presencia está en el aire por la huelga de actores de Hollywood.

El Festival de San Sebastián, del 22 al 30 de septiembre, abrirá con el último film del realizador japonés Hayao Miyazaki, “Kimitachi wa Do Ikiruka” (The Boy and the Heron, “El chico y la garza”), y bajará el telón con Dance First, del realizador británico James Marsh, ambas fuera de concurso.