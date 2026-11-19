Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor irlandés Pierce Brosnan ha dado la bienvenida a la familia Bond al británico Robert Pattinson, recién elegido para encarnar al mítico agente secreto, y considera que va a estar "magnífico".

"Querido Robert: Bienvenido al universo Bond. Vas a estar magnífico", le dice en un mensaje en su cuenta de Instagram, en la que ha colgado también una imagen de Pattinson ya caracterizado en su futuro papel.

Brosnan dijo guardar "muy buenos recuerdos" del tiempo que ambos compartieron en el rodaje de 'Remember Me' ('Recuérdame'), de Allen Coulter.