"Petal" catapulta a Ariana Grande al primer puesto del Billboard 200

Los Ángeles, Estados Unidos.- Ariana Grande debutó en la primera posición del Billboard 200 con su nuevo álbum "Petal", que acumuló 295.000 unidades equivalentes en su semana de estreno. Se trata de la mejor apertura de la cantante en lo que va de década y su mejor resultado desde 2019. Con este trabajo, Grande suma su séptimo número uno en la lista y supera ampliamente las 227.000 unidades que había logrado "Eternal Sunshine" en 2024. El disco también superó las cifras iniciales de "Sweetener" y "Positions". Entre sus ocho álbumes de estudio, solo "Thank U, Next" tuvo una apertura mayor, con 360.000 unidades hace siete años.

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Del total registrado, 168.000 unidades corresponden a ventas de álbum, la segunda mejor semana de ventas puras en la carrera de la artista, únicamente por debajo de "My Everything" en 2014. De esas ventas, 96.000 se hicieron en formato vinilo. Por su parte, el álbum sumó 128,83 millones de reproducciones en streaming bajo demanda, equivalentes a 126.000 unidades SEA.

En el resto del top 10 hubo pocos cambios respecto a la semana anterior. "Music, Fashion, Film", el disco con el que Charli xcx había debutado en el tercer puesto con 75.000 unidades, salió del listado. Morgan Wallen y Noah Kahan continúan siendo los únicos artistas con dos álbumes simultáneos entre los diez primeros. El orden completo quedó así: Ariana Grande con "Petal" en el primer puesto, Morgan Wallen con "I'm the Problem" en el segundo con 75.000 unidades, Olivia Rodrigo con "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" en el tercero con 74.000, Ella Langley con "Dandelion" en el cuarto, Noah Kahan con "The Great Divide" en el quinto, Drake con "Iceman" en el sexto, Wallen con "One Thing at a Time" en el séptimo, Olivia Dean con "The Art of Loving" en el octavo, Michael Jackson con "Thriller" en el noveno y Kahan con "Stick Season" en el décimo.