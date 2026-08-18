Paris Jackson: "Me electrocutaron" para salvarme

Los Ángeles, Estados Unidos.- Paris Jackson, de 28 años, reveló que se sometió a terapia electroconvulsiva (TEC) después de estar "a centímetros" de atentar contra su propia vida. La cantante, hija de Michael Jackson, detalló que completó nueve sesiones en tres semanas, bajo anestesia general, tras haber agotado antes otras alternativas de tratamiento. Jackson describió el procedimiento: anestesia, protector bucal y correas de sujeción. Antes de someterse a él, tuvo que sustituir sus piercings metálicos por piezas de plástico. Su médico le explicó que la técnica actual ya no es comparable a la de décadas pasadas, gracias al uso de anestesia general.

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Las primeras sesiones fueron duras, admitió: dolores agudos de cabeza al despertar y episodios de amnesia que le impedían recordar visitas de amigos, pese a tener pruebas de que habían ocurrido. La portada de su segundo álbum, Happiest Day of My Life, está inspirada directamente en esa experiencia.