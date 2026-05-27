Paris Jackson habla de su experiencia con el consumo de sustancias

Estados Unidos.- La cantante y compositora Paris Jackson abrió una vez más su vida personal al público al compartir detalles sobre las adicciones y problemas emocionales que enfrentó durante años, una etapa que describió como oscura y marcada por el deterioro de su salud mental.
Durante una conversación, la artista explicó que el consumo de alcohol y drogas afectó profundamente su comportamiento, llevándola a actuar de formas que posteriormente le resultaron difíciles de reconocer.
La hija del fallecido Michael Jackson confesó que, pese a haber sido criada con fuertes valores, las adicciones terminaron alterando su manera de relacionarse con los demás y consigo misma.
“Cuando bebía, todo desaparecía y me convertía en una persona muy vengativa”, expresó la artista al recordar aquella etapa de su vida.
La cantante también reveló que sus dificultades emocionales comenzaron mucho antes del consumo de sustancias. Según relató, desde niña enfrentó episodios de autolesión y problemas relacionados con la alimentación, situaciones que con el tiempo identificó como señales de un profundo vacío emocional.
Paris Jackson aseguró que durante años experimentó sentimientos constantes de odio hacia sí misma y una necesidad de buscar fuera de ella aquello que le permitiera sentirse completa, comportamiento que posteriormente se relacionó con las adicciones.
El intérprete contó además que ingresó por primera vez a tratamiento cuando tenía 17 años y que el camino hacia la recuperación ha sido complejo, incluso después de alcanzar seis años de sobriedad.
El artista compartió reflexiones sobre ese proceso en sus redes sociales, donde reconoció que dejar las drogas no resolvió automáticamente todos sus problemas emocionales y que tuvo que aprender nuevas formas de afrontar la vida.
La modelo también habló públicamente sobre diagnósticos relacionados con trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento, trastorno de estrés postraumático complejo y trastorno obsesivo compulsivo.
En medio de este proceso personal, Paris Jackson continúa desarrollando su carrera en la música, la moda y el entretenimiento. Recientemente participó en actividades de la Semana de la Moda de París y ha mantenido presencia constante en distintos proyectos artísticos.