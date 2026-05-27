Paris Jackson habla de su experiencia con el consumo de sustancias

Estados Unidos.- La cantante y compositora Paris Jackson abrió una vez más su vida personal al público al compartir detalles sobre las adicciones y problemas emocionales que enfrentó durante años, una etapa que describió como oscura y marcada por el deterioro de su salud mental.

Durante una conversación, la artista explicó que el consumo de alcohol y drogas afectó profundamente su comportamiento, llevándola a actuar de formas que posteriormente le resultaron difíciles de reconocer.

La hija del fallecido Michael Jackson confesó que, pese a haber sido criada con fuertes valores, las adicciones terminaron alterando su manera de relacionarse con los demás y consigo misma.

“Cuando bebía, todo desaparecía y me convertía en una persona muy vengativa”, expresó la artista al recordar aquella etapa de su vida.