Paris Jackson muestra los daños que el consumo de drogas dejó en su nariz

Paris Jackson, hija del fallecido cantante Michael Jackson, compartió con sus seguidores en redes sociales los daños que el abuso de cocaína y sustancias provocó en su nariz, problema que aseguró le "arruinó" su vida.
La cantante de 27 años mostró en un video de TikTok la perforación en el tabique de su nariz causada por las drogas. Afirmó que nunca antes había hablado sobre ese tema que le ha traído consecuencias a su vida.
El orificio entre las fosas nasales de Paris fue visto porque la artista encendió la linterna de su celular y la colocó cerca de su nariz.
Paris incluso llegó a mencionar que por ese orificio puede pasar un fideo de spaguetti. Al mismo tiempo que instó a sus seguidores a no consumir drogas.
Jackson, además, reveló que produce un silbido muy fuerte cuando respira por la nariz e incluso lo mostró a sus seguidores.
La hija del cantante Michael Jackson, con su característico humor, expresó: "Y eso es por lo que piensan que es. No consuman drogas, niños".
Además, la arista confesó que desde los 20 años vive con este problema y que ha afectado su carrera como cantante, especial cuando está en el estudio de grabación, ya que el silbido es "una molestia".
De igual forma, Jackson mencionó que el problema en su nariz se puede reparar a través de una cirugía, sin embargo, aseguró que no quiere someterse a ella porque lleva varios años sobria y quiere evitar caer en el abuso de medicamentos.
Paris Jackson confesó durante un evento dedicado a la recuperación de mujeres con adicciones que tras dejar las drogas "no solo recuperé mi vida. Encontré una mejor".
A inicios de 2025, París celebró 6 años de sobriedad, de haber dejado sustancias como la heroína, otras drogas y el alcohol. ""Decir que estoy agradecida sería un eufemismo pobre. La gratitud apenas define superficialmente esto. Es debido a la sobriedad que ahora puedo sonreír”, escribió.
Jackson, además aseguró que tras abandonar las drogas: “Puedo hacer música, puedo disfrutar el amor de mis perros y mi gato. Puedo sentir el dolor en toda su gloria. Puedo lamentarme, puedo reír, puedo bailar y puedo confiar”, celebró en sus redes sociales.
En varias ocasiones, Jackson se ha pronunciado sobre la depresión y adicciones que marcaron su adolescencia. Según confesó en una entrevista para Rolling Stone en 2017, muchos de los tatuajes que tiene en su cuerpo cubren cicatrices de autolesiones o puntos de inyección de drogas. Asimismo confesó que intentó quitarse la vida en más de una ocasión.