Paris Jackson muestra los daños que el consumo de drogas dejó en su nariz

En varias ocasiones, Jackson se ha pronunciado sobre la depresión y adicciones que marcaron su adolescencia. Según confesó en una entrevista para Rolling Stone en 2017, muchos de los tatuajes que tiene en su cuerpo cubren cicatrices de autolesiones o puntos de inyección de drogas. Asimismo confesó que intentó quitarse la vida en más de una ocasión.