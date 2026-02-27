Paris Jackson comparte fotos inéditas con su madre Debbie Rowe

En las imágenes, ambas posan juntas al aire libre. Paris viste una chaqueta roja con motivos Navajo y un gorro turquesa, mientras Rowe aparece a su lado con una camisa de franela y, en la segunda foto, con una camiseta en color crema.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Paris Jackson , de 27 años, compartió esta semana en sus Instagram Stories dos fotografías junto a su madre, Debbie Rowe, de 67, en una aparición pública que sus seguidores reciben siempre con atención precisamente por lo infrecuente que resulta.

La publicación no llevaba apenas texto, solo la palabra "Lately" y un corazón, suficiente para que la imagen circulara ampliamente.La historia entre Paris y su madre es todo menos convencional.

Debbie Rowe, enfermera y asistente de dermatología, conoció a Michael Jackson mientras trabajaba para su médico dermatólogo. Ambos se casaron en Sídney en noviembre de 1996 y tuvieron dos hijos juntos: Prince, nacido en 1997, y Paris, en abril de 1998.

Tras el divorcio en 1999, Rowe cedió la custodia completa de ambos al artista.Paris creció sin apenas contacto con su madre. Fue tras la muerte de Michael Jackson en junio de 2009 cuando buscó ese vínculo, reconectando con Rowe a los 13 años.

En una entrevista con Rolling Stone en 2017, la actriz y modelo describió esa relación con precisión: "No es una relación de madre e hija al uso. Es más una relación entre adultas.