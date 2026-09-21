Paramount acuerda con fiscales y avanza hacia la compra de Warner Bros.

Ambas partes acordaron resolver la demanda antimonopolio que una docena de fiscales generales, liderados por el de California, Rob Bonta, presentaron a finales de julio para impedir la fusión de dos de los más grandes estudios de Hollywood.

Los Ángeles, Estados Unidos.- El conglomerado de medios Paramount Skydance llegó a un acuerdo con un grupo de fiscales estatales para poner fin a una disputa antimonopolio, lo que allana el camino para la compra de Warner Bros. Discovery por 111,000 millones de dólares, según confirmó el fiscal de California, Rob Bonta.

​​​​​​​"Hemos logrado un acuerdo que resuelve nuestras preocupaciones antimonopolio sobre la fusión Warner Bros./Paramount... garantizando una inversión masiva en la producción cinematográfica nacional y estableciendo salvaguardias exigibles para ayudar a mantener competitivos los precios del cable", dijo el fiscal de California, que encabezaba la demanda.

Paramount deberá distribuir 30 películas al año en cines e invertir 1,500 millones de dólares en producción cinematográfica en Hollywood durante los próximos cinco años o pagar una penalización, como parte del pacto.

Además, se deberá establecer un fondo de 47.5 millones de dólares para los trabajadores afectados por la fusión y restricciones sobre cómo la empresa gestiona las negociaciones de televisión por cable para ayudar a mantener precios competitivos.

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Bonta aclaró que el acuerdo no constituye un respaldo a la fusión. Sin embargo, los fiscales creen que resuelve las inquietudes antimonopolio de los demandantes.

La oposición de los estados a esta fusión radicaba en que la operación daría a la compañía resultante cerca del 27% del mercado de distribución cinematográfica y más del 30% en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, de acuerdo con la querella.

Un juez federal debe aprobar el acuerdo con el que se combinarían los servicios de HBO Max y Paramount+.

Además de CBS, Paramount sería propietaria de decenas de canales de televisión por cable, incluidos CNN, TBS, HGTV, Food Network y Comedy Central.

Paramount había ejercido presiones para sentarse a negociar, después de que exigiera a los estados demandantes depositar una fianza de 1,900 millones de dólares argumentando pérdidas por el retraso en la fusión y amenazara con dejar el estado de California.

La semana pasada la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, en inglés) aprobó la solicitud de Paramount para permitir que el 49.5 % de su capital pueda estar en manos de entidades extranjeras una vez que se complete el acuerdo de fusión con Warner Bros. Discovery.

El organismo eliminó el límite del 25% sobre la propiedad extranjera de acciones y que los inversores individuales podrían poseer hasta el 20% del capital.

Aun así, la FCC limitó la posesión de acciones con derecho a voto a los inversores extranjeros, por lo que "no tendrán ninguna influencia, dirección ni control sobre las decisiones de Paramount en materia de contenido, gestión de la empresa ni acceso a datos no públicos sobre ciudadanos estadounidenses, ni podrán ofrecer comentarios ni orientación al respecto".

La decisión desestima las preocupaciones presentadas por un grupo de senadores demócratas en materia de seguridad ante la posible adquisición de participaciones por parte de fondos soberanos de inversión de Oriente Medio.