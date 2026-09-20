El hijo de Rob Reiner sigue sin acceso al millonario fideicomiso familiar mientras espera juicio

Los Ángeles, Estados Undios.- Los abogados de Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner y de la productora Michele Singer Reiner, afirman que su cliente no ha podido acceder a ningún fondo del fideicomiso familiar del que es el único beneficiario, valorado en aproximadamente 1,6 millones de dólares. Nick permanece recluido sin fianza en el Centro Correccional Twin Towers de Los Ángeles desde diciembre de 2025, mientras espera juicio por el homicidio de sus padres. Según documentos legales presentados este jueves por sus abogadas Anita P. Wu y Geoffrey A. Neri, el detenido no ha podido disponer de fondos ni para adquirir artículos básicos en la cárcel ni para contratar nueva defensa penal.



El fideicomiso, denominado "Nick Reiner Children's Trust" y constituido en 1993 por sus padres, contempla una cláusula de distribución a los 30 años. Según la defensa, Nick cumplió esa edad en septiembre de 2023, momento en que, de acuerdo con cálculos de la propia fideicomisaria sucesora, se activó el pago de al menos 558.000 dólares, en un momento en que sus padres aún vivían y no pesaba ninguna acusación sobre él. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse



Los abogados argumentan además que la denominada "ley del asesino" en California, invocada por los administradores del fideicomiso para retener el dinero, no debería aplicarse a fondos que ya le correspondían antes de la muerte de sus padres. En junio, Nick había solicitado recibir la mitad del fideicomiso al cumplir 30 años y el resto al llegar a los 35, según documentos judiciales. Esa petición fue rechazada en agosto por los fideicomisarios, que citaron la normativa mencionada.