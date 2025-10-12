Oscar 2026: ¿Quién es Chase Infiniti? La actriz que podría ser la revelación de la temporada de premios

Toda una declaración de intenciones de una familia de Indianápolis que brindaba por el éxito personal de su prole.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los grandes personajes siempre son inspiradores. Así debió suceder para los padres de Chase Infiniti , cuando eligieron para su primogénita el nombre del personaje de Nicole Kidman en “Batman Forever” (Joel Schumacher, 1995), Chase Meridian, junto al lema de Buzz Lightyear en “Toy Story” (John Lasseter, 1995): "¡Hasta el infinito y más allá!".

Esta primera y enorme oportunidad fue muy bien aprovechada por la primeriza Chase Infiniti, que acudía al set de rodaje de la serie todos los días, incluso cuando ella no rodaba. Valiente y empoderada, en ese mismo año 2023 la actriz envió un vídeo para una nueva película en proceso de producción, “One Battle After Another” (Una batalla tras otra).

A partir de una lectura online junto al actor Jake Gyllenhaal —según las palabras de Chase Infiniti a Hollywood Reporter, “la primera celebridad que conocí en mi vida”—, el papel fue suyo. Interpreta a Jaden, la hija de un fiscal (Jake Gyllenhaal) acusado de asesinato, una versión actual del clásico interpretado en cine por Harrison Ford en 1990.

Se graduó en el Columbia College de Chicago en la especialidad de teatro musical, mientras se presentaba a audiciones que, con la pandemia, fueron evolucionando hacia grabaciones y entrevistas online. En una de estas audiciones, en 2023, surgió su primera gran oportunidad para la serie de Apple TV, “Presunto Inocente”.

Aupada por este estímulo familiar, la pequeña Chase se dejó impresionar, desde temprano, por los musicales y probó en una audición para un teatro local. Su aptitud natural y su amor por el espectáculo no hicieron más que constatar una intuición: el mundo de la interpretación estaba en su ADN y se formaría para ello.

Sabía del papel de Willa, la hija de dos revolucionarios (Bob Ferguson —Leonardo DiCaprio— y Perfidia Beverly —Teyana Taylor—), a la que pisa los talones el coronel Steven Lockjaw (Sean Penn).

Se conocía que Paul Thomas Anderson estaba realizando casting para este personaje y que estaba preocupado por encontrar a la actriz adecuada: la ficha del puzle que le faltaba para terminar de rematar su historia, la más cara de su filmografía, su lanzamiento más comercial y más allá de su cine fundamentalmente autoral.





Tras una prueba de cámara, Anderson se decidió por ella después de verla en un entrenamiento de acción de kárate. El papel de Willa se enfrenta al coronel Lockjaw en peleas donde la actriz debía estar a la altura, y logró convencer al director.

Para ello se sometió a una importante preparación previa en artes marciales mixtas, que debía combinar junto al atuendo que lleva en toda la película: un tutú y unas botas de militar. Además, tuvo que demostrar cierta destreza para disparar un rifle automático o poder conducir un coche con las manos esposadas mientras su perseguidor le pisa los talones.

De nuevo, Chase Infiniti, además de arrojo, demostró su madurez, yendo al set de rodaje cada día, aun sin estar en la escena, para seguir sumergida en la historia y su personaje. No en vano, “One Battle After Another” (Una batalla tras otra) no es solo una película de acción: también es una exploración de lazos familiares, de brecha generacional y de conflictos emocionales, que demandaba una fuerte implicación de una actriz nueva junto a un elenco de actores consagrados. Además de Leonardo DiCaprio y Sean Penn, completa el elenco Benicio del Toro, Teyana Taylor y Regina Hall.

En la película, Willa (Chase Infiniti) es la hija de Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), y la química entre ambos resultaba fundamental. Para ello, nada mejor que sus encuentros espontáneos fuera del rodaje, junto a unos helados, tal y como ambos comentaron durante la promoción mundial de la película.

En declaraciones a la prensa, Paul Thomas Anderson comentó cómo fue el inicio de rodaje: “Comenzamos la historia en una cabaña en el bosque con Leo y Chase, una locación tan reducida que solamente podíamos estar allí cuatro o cinco del equipo. Pero ese era el eje de la historia. Fue una forma mágica de comenzar”.

El resultado ha sido una película valorada muy positivamente por la crítica internacional, que la convierte en una de las favoritas para los premios Oscar 2026. Destacan las interpretaciones del elenco al completo del film y ponen el foco en el nuevo talento que brilla entre los más veteranos: Chase Infiniti, la carrera de una joven actriz que sigue la estela de la frase estelar del mítico personaje Buzz Lightyear.