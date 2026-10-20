Operación Triunfo cumple 25 años: ¿el formato que salvó la música española o que la fabricó?

Madrid, España.- Corría el mes de octubre de 2001 cuando dieciséis jóvenes, hasta entonces rostros anónimos, cruzaban las puertas de una nave industrial acondicionada como academia artística en Sant Just Desvern, a las afueras de Barcelona (España). En sus maletas no solo viajaba ropa, sino las aspiraciones de quienes soñaban con dedicarse a la música. Nadie sospechaba entonces que aquella primera emisión, que registró unos discretos 2.734.000 televidentes y un 22,1 % de cuota de pantalla, se convertiría en el detonante del mayor fenómeno mediático y social de la televisión española contemporánea, especialmente en materia de música.

Hoy, un cuarto de siglo después, el recuerdo de aquella primera edición va más allá de la nostalgia: es el ejemplo perfecto de cómo un concurso no solo transformó los hábitos de consumo del público y dio oxígeno a la industria discográfica, sino que también supo evolucionar para conquistar el universo de las plataformas digitales.

Cuando el esfuerzo se combinó con morbo

Detrás del formato se encontraba el ingenio de los hermanos Josep Maria y Joan Ramon Mainat junto a Toni Cruz, desde la productora Gestmusic. Su gran acierto radicó en fusionar dos universos narrativos que hasta entonces corrían por vías separadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por un lado, la exigencia técnica de los certámenes de talentos (“talent shows”) de toda la vida. Por otro, el seguimiento continuo de la convivencia, una fórmula de telerrealidad que `Gran Hermano´ había puesto en la cima apenas doce meses antes.

Sin embargo, el proyecto guardaba una diferencia sustancial frente a otros encierros televisivos donde el conflicto interpersonal solía acaparar los focos. En `Operación Triunfo´, parte de la trama residía en la superación personal: las lecciones de técnica vocal, las extenuantes rutinas de ensayo y la evolución artística de los aspirantes semana a semana. Y la narrativa caló hondo en la audiencia: el programa no tardó en dejar atrás sus cifras iniciales de casi 2,7 millones para convertir las noches de los lunes en un ritual familiar. La segunda gala ya alcanzaba los 4,9 millones de espectadores, y la entrega especial de Navidad escalaba hasta los 6,9 millones. La auténtica eclosión llegó la noche del 11 de febrero de 2002. En una velada que desbordó la infraestructura de telefonía de la época, 12.873.000 personas (un demoledor 68 % de cuota de pantalla) fueron testigos de la proclamación de Rosa López como vencedora. Entre llamadas y mensajes SMS, la final contabilizó un total de 1.831.331 votos. Aquel desenlace no solo pulverizó registros al tocar un “minuto de oro” de 15,5 millones de espectadores (74,4 % de cuota), sino que se alzó como la emisión no deportiva con mayor audiencia en la historia de la televisión española desde la aparición de las cadenas privadas. El impacto del concurso no se limitó a la pequeña pantalla: también supuso una bocanada de aire fresco para una industria discográfica que por entonces empezaba a acusar el azote de las descargas digitales.

Los datos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) desvelaron que las grabaciones recopilatorias de las galas y los primeros trabajos individuales de los participantes despacharon más de 3,5 millones de copias únicamente durante el transcurso del certamen y la primavera de 2002. Apenas unas semanas después, el fenómeno vivió su apoteosis internacional. El 25 de mayo de 2002, en Tallin (Estonia), Rosa López salía al escenario del Festival de Eurovisión para interpretar ‘Europe’s Living a Celebration’, arropada en los coros por sus compañeros David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Gisela y Geno. Al otro lado de la pantalla, La 1 de TVE congregó a 12,7 millones de telespectadores y alcanzó un 80,4 % de cuota de pantalla, sellando el récord absoluto de seguimiento que Eurovisión haya cosechado jamás en España.

Ocaso, reinvención y conquista del entorno digital

Durante años, sobre los primeros participantes sobrevoló el recelo de una industria que los miraba como productos prefabricados de la pequeña pantalla. Sin embargo, el paso del tiempo terminó por refutar la etiqueta de “triunfitos” u “otitos”. El ejemplo por excelencia lleva la firma de David Bisbal. Tras quedar en segunda posición en la primera edición, el almeriense convirtió su estreno discográfico, ‘Corazón Latino’ (2002), en un superventas indiscutible con 1,3 millones de copias despachadas solo en España. Con más de dos décadas sobre los escenarios, supera los 6 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, atesora tres premios Latin Grammy y acumula más de 5 millones de entradas vendidas a lo largo de sus giras por distintos continentes. Una solidez similar ha marcado el camino de Manuel Carrasco, subcampeón de la segunda hornada (2002-2003). Con los años, el artista onubense evolucionó hacia una conexión con el público que le ha valido auténticos hitos en el directo nacional, congregando multitudes en plazas como el Wanda Metropolitano de Madrid y desbordando el Estadio de La Cartuja en Sevilla ante más de 70.000 espectadores por noche. A este núcleo se suman trayectorias consolidadas como las de Chenoa, David Bustamante, Pablo López, Gisela o Edurne, figuras que superan los tres lustros de actividad constante alternando la música con proyectos teatrales, doblaje de canciones o apariciones televisivas, prueba fehaciente de la versatilidad de los perfiles surgidos del certamen. No obstante, las fórmulas televisivas no son inmunes al desgaste. Tras cambiar de cadena y dar el salto de TVE a Telecinco, el programa fue perdiendo fuelle hasta precipitar la cancelación anticipada de su edición de 2011. Aquel desenlace parecía ser su despedida definitiva. Pero la historia guardaba un giro inesperado. La reapertura de la academia en 2017 evidenció que el formato todavía tenía mucho que decir, y no solo por la nostalgia. De aquella generación surgieron estrellas indispensables en el panorama actual: Aitana Ocaña, Lola Índigo y la vencedora de esa entrega, Amaia Romero. Hoy por hoy, Aitana ostenta el récord de más números uno en las listas musicales dentro de la franquicia, con músculo suficiente para convocar conciertos multitudinarios en escenarios de gran envergadura como el estadio Santiago Bernabéu. Lola Índigo, por su parte, logró la paradoja de erigirse en un fenómeno multiplatino asentado en el pop y la música urbana a pesar de haber sido la primera expulsada de su edición. En el otro extremo estilístico, Amaia optó por seguir una carrera con un estilo de música más independiente y de autor. A este renacimiento le tomaron el relevo las entregas de 2018 y 2020 y, posteriormente, el salto pionero al catálogo de Prime Video en 2023 y 2025. Apoyado en la emisión de su canal 24 horas en YouTube y una narrativa diseñada a la medida de las redes sociales, el concurso demostró que había sabido reinventarse.

Desembarco en las pantallas de América