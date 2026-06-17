Prime Video anuncia el inesperado debut de Georgina Rodríguez en el programa LOL

En un acto en el que se presentaron las novedades de la plataforma para lo que queda de 2026 y 2027, también se anunció que Georgina Rodríguez, famosa por su matrimonio con Cristiano Ronaldo y por haber protagonizado un reality (en Netflix) sobre su vida, se encargará de presentar el programa de humor LOL: Si te ríes, pierdes.