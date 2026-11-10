Olivier Martinez solicita a la justicia que Halle Berry aumente la pensión de su hijo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor francés Olivier Martinez, de 60 años, presentó este lunes ante el Tribunal Superior de Los Ángeles un escrito en el que pide modificar la pensión alimenticia que percibe por su hijo Maceo, de 13 años. La solicitud va dirigida a su exesposa, la actriz Halle Berry, también de 60. La orden vigente se fijó al formalizarse el divorcio, en agosto de 2023, y recogía una custodia física compartida al 50 %. Según el documento, Berry se comprometió entonces a abonar 8.000 dólares mensuales, además del 4,3 % de los ingresos que supere los dos millones de dólares anuales.

Martinez sostiene que, desde que se concedió la orden de alejamiento temporal a su favor el 1 de octubre, el tiempo que el menor pasa con la actriz ha descendido hasta aproximadamente el 18 %. Ese cambio, argumenta, justifica una revisión de la cuantía. El intérprete reconoce en el escrito que no puede calcular la pensión que correspondería según las pautas legales, ya que el proceso de intercambio de pruebas sigue abierto y Berry no ha presentado una declaración actualizada de ingresos y gastos. Con los datos públicos disponibles, señala que la actriz protagonizó este año la película Crime 101 y trabaja en otras dos, Fleur, de la que también es productora, y Red Card. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En su argumentación, Martinez defiende que las necesidades de un menor cuyos progenitores disponen de una fortuna considerable exceden lo básico y que privarle de participar de esa riqueza constituiría un abuso de discreción judicial. El actor declara unos gastos mensuales cercanos a los 18.000 dólares y unos ingresos inferiores a 800 dólares al mes por derechos residuales.