Ojani Noa, exesposo de Jennifer López, sobre sus relaciones: "tú eres el problema"

California, Estados Unidos.- Después de que Jennifer López aseguró que ninguna de sus exparejas la habían amado de verdad, su primer esposo Ojani Noa respondió y la acusó a ella de ser el problema del fracaso de sus relaciones. Y es que fue durante una entrevista con Howard Stern que la "Diva del Bronx" hizo la confesión y mencionó que sus exparejas no fueron capaces de amarla. Estas declaraciones provocaron el enojo del exesposo de la artista, quien se defendió y le pidió que dejara de menospreciar a todas sus exparejas con su papel de víctima.

Noa mencionó incluso que él fue un hombre amoroso y, en cambio, acusó a la cantante de ser problema por nunca tener suficiente y ser ella la de los engaños, revelando detalles íntimos de su matrimonio de casi un año. El mensaje de Ojani Noa: "Esto es en referencia a la reciente entrevista en The Howard Stern Show, donde mi exesposa Jennifer Lopez, conocida como JLo, dijo que 'ella jamás ha sido amada'", inició diciendo en su mensaje en su cuenta de Instagram. "Deja de menospreciarnos. Deja de menospreciarme con tu carta de víctima. El problema no somos nosotros. No yo. El problema eres tú. Has sido 'amada' unas cuantas veces. Has estado casada 4 veces. Y has tenido un sinfín de relaciones en medio. Has tenido buenas relaciones, yo por ejemplo", añadió "Estaba enamorado de ti. Incluso me mudé del estado, dejé atrás mi trabajo y mis amigos para apoyarte, te amé, te protegí y cuidé de ti", agregó. "Soy una asombrosa y amorosa persona, un gran ser humano. Honesto, leal a ti, nunca te mentí, nunca me comporté mal, nunca te engañé. Yo fui bueno para ti. Fui un hombre muy bueno para ti. Pero tú, elegiste la fama y la fortuna sobre nuestra relación". "Decidiste mentir, engañarme y a pesar de todo, me quedé. Incluso traté de mantener vivo nuestro matrimonio. Hasta me rogaste para que me quedara porque en ese entonces no querías mala prensa, solo preocupándote por ti, por tu carrera en lugar de salvar el matrimonio y me quedé". "Pero tú, tú te fuiste por la vía rápida de tu carrera/ estrellato sin tenerme en cuenta. Tú querías seguir engañándome y mintiéndome. Yo no podía quedarme más y lidiar con las mentiras constantes, así que es por eso que te dejé y me divorcié de ti", explicó.

"Decidiste mentir, engañarme y a pesar de todo, me quedé. Incluso traté de mantener vivo nuestro matrimonio. Hasta me rogaste para que me quedara porque en ese entonces no querías mala prensa, solo preocupándote por ti, por tu carrera en lugar de salvar el matrimonio y me quedé". "Pero tú, tú te fuiste por la vía rápida de tu carrera/ estrellato sin tenerme en cuenta. Tú querías seguir engañándome y mintiéndome. Yo no podía quedarme más y lidiar con las mentiras constantes, así que es por eso que te dejé y me divorcié de ti", explicó. Finalmente, le pidió a López que revelara qué fue lo que pasó en realidad en su relación. "Di la verdad por una vez. Déjale saber a la gente que tú eres el problema. Deberías estar avergonzada, apenada de ti misma", conluyó.

Relación de Jennifer López y Ojani Noa

Jennifer López y Ojani Nia se casaron en febrero de 1997. Ella era una estrella en ascenso, mientras que él era un mesero de origen cubano. Aunque la pareja parecía muy feliz, su amor duro muy poco. Nunca fueron claras las razones de su separación, pero se especularon conflictos personales y diferencias irreconciliables, algo que quedó evidenciado con las declaraciones de Noa. Tras su divorcio, Noa intentó comercializar un video íntimo de su matrimonio, no obstante, Jennifer tomó medidas legales para detener la publicación del video y se involucró en una batalla legal con Noa para proteger su privacidad.