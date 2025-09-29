Jennifer López sobre su divorcio de Ben Affleck: "Fue lo mejor que me pudo pasar"

Jennifer López reconoció que el divorcio con Ben Affleck marcó un antes y un después en su vida. En entrevista con CBS News Sunday Morning, la cantante y actriz aseguró que el final de su matrimonio fue, en retrospectiva, un punto de quiebre necesario. “Fue lo mejor que me pudo haber pasado”, declaró. A continuación, más detalles.
La artista, de 56 años, presentó la demanda en agosto de 2024, justo el día en que cumplían dos años de casados, alegando “diferencias irreconciliables”.
El proceso se formalizó a inicios de este año y, aunque públicamente mantuvo serenidad, ahora admite que el camino estuvo lejos de ser sencillo. “Fue un momento realmente difícil. Apenas podía manejarlo”, confesó.
Durante esa etapa coincidió con Affleck en el rodaje de Kiss of the Spider Woman, cinta en la que él figuró como productor ejecutivo.
El trabajo en común intensificó las emociones, pero también dejó aprendizajes. “Era duro no pensar en todo lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo era lo mejor y lo peor al mismo tiempo... lo logré”, relató.
López no pasó por alto el aporte de Affleck en la concreción del proyecto. “Siempre le daré crédito por eso. La película no se habría hecho si no fuera por él y Artist Equity”, subrayó, al destacar que aunque él no lideró la iniciativa, sí respaldó financieramente la producción.
Con el divorcio consumado, la intérprete asegura haber alcanzado una etapa de plenitud.
"Tuve probablemente el mejor verano de mi vida. Me divertí muchísimo. Ahora puedo disfrutar más de las cosas, sentirme bien. Soy una persona diferente ahora de lo que era hace un año y medio”, afirmó.
Lejos de resentimientos, la artista considera que la experiencia fue transformadora.
“Me cambió. Me ayudó a crecer de una forma en la que necesitaba crecer... Me volví más consciente de mí misma. Estoy agradecida por lo que aprendí”, concluyó.