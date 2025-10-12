¡Oficial! Jumanji 4 regresa con Dwayne Johnson, Kevin Hart y el rodaje comienza en noviembre

Los Ángeles, Estados Unidos.- La franquicia Jumanji se prepara para una nueva partida. Sony Pictures confirmó que la próxima entrega de la saga comenzará su rodaje en noviembre en Los Ángeles, con Jake Kasdan nuevamente al frente de la dirección. El estreno está previsto para el 11 de diciembre de 2026. El reparto volverá a estar encabezado por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan, quienes retoman sus papeles tras el éxito de Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) y Jumanji: The Next Level (2019).

A ellos se suma la actriz Brittany O'Grady, conocida por su participación en la primera temporada de The White Lotus, de HBO. También se incorpora Burn Gorman, visto en producciones como Beetlejuice Beetlejuice y The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes. El proyecto, producido por Matt Tolmach, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia y el propio Kasdan, ha avanzado con discreción en los últimos meses hasta obtener la luz verde definitiva. El guion está firmado por Jeff Pinkner y Scott Rosenberg, responsables también de las entregas anteriores. Los detalles sobre la trama se mantienen en secreto. Basada originalmente en el libro ilustrado de Chris Van Allsburg publicado en 1981, Jumanji fue llevada al cine en 1995 con Robin Williams como protagonista, en una historia centrada en un misterioso juego de mesa con consecuencias reales. En su relanzamiento de 2017, Sony adaptó el concepto a la era digital: un videojuego que transporta a los jugadores a un mundo selvático, con los cuerpos de adultos interpretados por Johnson, Hart, Black y Gillan.