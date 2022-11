Nueva biografía sobre la reina Isabel revela supuesta enfermedad que padeció hasta el día de su muerte

Según las páginas de Elizabeth: An Intimate Portrait (Isabel: Un íntimo retrato), que se dieron a conocer por el Daily Mail, la reina de Inglaterra ocultó de la opinión pública la enfermedad que le provocó mucho dolor y que fue una de las principales razones por las que abandonó la mayoría de sus actos públicos.

Hasta el momento el Palacio de Kensington no se ha pronunciado sobre las revelaciones de esta nueva biografía.

“Como tengo un diario, desde que era un niño los tengo, registré cada uno de esos encuentros y de mis conversaciones con la reina durante los años y mis observaciones sobre ella en planes tan cercanos es lo que espero sirvan para este relato de su extraordinaria vida un íntimo retrato”, reveló en la publicación que hizo en sus redes sociales.

+No tenía pasaporte, era dueña de todos los cisnes y celebraba dos cumpleaños: Los privilegios que tenía la reina Isabel II

Añadió: “Ella era extraordinaria, no simplemente por su largo reinado, sino por ser un ser humano tan inusual. Y después haberla conocido, haber viajado con ella, y hablar de forma extensa con su esposo, el duque de Edimburgo, además de otros miembtos de la familia, personal y amigos, es lo que he intentado plasmar en este libro. Además de contar su historia es descubrir cómo ella se convitió en la persona tan espeial que era. ¿Quién era? ¿Qué era lo que realmente le gustaba? ¿Por qué era el ser humano tan excepcional que era? esas son las preguntas que me hice para escribir Elizabeth: Un íntimo retrato”.