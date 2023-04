“No hay dolor más grande que enterrar un hijo”: Las primeras declaraciones de Maribel Guardia tras la muerte de Julián Figueroa

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Maribel Guardia, madre del actor, Julián Figueroa, realizó este martes sus primeras declaraciones tras la súbita muerte de su hijo a causa de un “infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”

La actriz costarricense compareció ante los medios de comunicación visiblemente afectada, con el rostro desencajado y los ojos llenos de lágrimas. Pero sacó fuerzas de flaqueza para agradecer el cariño y los mensajes de la gente y hacerles un llamado a la reflexión.

“No aterrizaba ayer todavía, pero hoy que llegaron las flores y la verdad es que la casa está tan linda llena de flores, de buena energía, de tanto cariño de la gente que yo no me lo esperaba, la verdad, que tanta gente me mandara cosas tan lindas y me dijeran cosas tan lindas”, comenzó diciendo la famosa actriz.