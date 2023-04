Esposo de Maribel Guardia revela cómo se enteró la actriz de la muerte de Julián Figueroa

“Me da mucha pena con tonos. Estamos conmocionados, en lo personal no me cae el 20, no he domido”, confesó a TVyNovelas.

Padre e hijastro compartieron muchas vivencias y anécdotas, pues estuvieron juntos desde que Julián tenía dos años.

“Lo he acompañado en todas las etapas de su vida. Es una locura que se nos adelante. Es algo inesperado y la verdad no tengo mucho que decir, me encantaría darles la declaración que necesitan escuchar y la nota que necesitan, pero no estoy bien, no me fluyen las palabras”, dijo el padrastro de Julián.