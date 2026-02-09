Niño al que Bad Bunny entregó su Grammy en el show de medio tiempo no es Liam Conejo Ramos

California, Estados Unidos.- Es falso que el cantante puertorriqueño Bad Bunny haya entregado su premio Grammy a Liam Conejo Ramos, el niño ecuatoriano detenido junto a su padre por agentes migratorios en la ciudad de Minneapolis, se trata del actor y modelo infantil Lincoln Fox. Mensajes en redes sociales comparten un momento de la actuación durante el descanso del Super Bowl del cantante puertorriqueño Bad Bunny entregando su premio Grammy a un niño. Según los mensajes se trata de Liam Conejo Ramos, un niño que fue detenido junto a su padre durante una redada del ICE en la ciudad de Mineápolis.

"Si no lo sabías...", comienzan algunos de estos mensajes que continúan "El nene que salió al final, cuando Bad Bunny le entregó el Grammy, es Liam Conejo, el nene que ICE detuvo en Minnesota y lo soltaron en estos días". Finalizan dando las gracias al cantante.

Es un actor infantil

El niño al que Bad Bunny entrega su premio Grammy durante su actuación en el intermedio del Superbowl no es Liam Conejo Ramos, el niño ecuatoriano que fue detenido junto a su padre en Minneapolis. Se trata de Lincoln Fox Ramadán, un niño actor y modelo que compartió la experiencia vivida junto al artista puertorriqueño en sus redes sociales. La búsqueda inversa de la imagen compartida en redes sociales lleva hasta un mensaje de la cuenta en Instagram del niño Lincoln Fox Ramadán. En la publicación se comparte el vídeo del momento y un mensaje en el que Lincoln dice "recordaré siempre este día. Fue un verdadero honor" (I'll remember this day forever! @badbunnypr – it was my truest honor). La presentación de la cuenta asegura que tiene cinco años y que es hijo de argentina y egipcio. También se indica que es un niño modelo y actor, como puede verse en su perfil en la página de bold.pro, una plataforma digital orientada a la creación de perfiles laborales en línea.

Además, la cuenta incluye fotografías suyas. La comparación con las del niño del Super Bowl y las de Liam Ramos durante su detención por el ICE, demuestran que se trata de Lincoln Fox. Por otra parte, medios de comunicación estadounidenses reaccionaron por la circulación de la falsa afirmación en redes sociales y concluyeron que no se trataba de Liam Conejo Ramos sino de Lincoln Fox, cuyo papel en el espectáculo era el de representar al propio Bad Bunny cuando era niño.

Desinformación sobre las redadas migratorias en EE.UU.