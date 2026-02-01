Liam y su padre recuperan la libertad en Texas tras ser detenidos por el ICE

"Liam, de cinco años, y su padre, Adrian, fueron liberados del centro de detención de Dilley. Los recogí anoche (sábado) y los acompañé de regreso a Minnesota", indicó el mensaje del congresista, que incluyó además varias fotos, una en la que el niño está en un sofá en su hogar y otra al parecer tomada a la salida del centro familiar.