Ninel Conde asegura que tuvo un romance con Luis Miguel

Aseguró que Luis Miguel es “increíble, es un caballero, un tipazo. Nunca hablé al respecto porque no, ni para qué. El hubiera no existe ¿quién no querría quedarse con ese muñeco, no? Pero bueno, la verdad es que en ese tiempo no era ni el momento y él andaba [desubicado]. Al día de hoy está más aterrizado”, dijo.