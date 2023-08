Doble de Luis Miguel contó cómo reemplazó al “Sol de México” en varios shows

Después de su retiro del escenario, se contrató a Rey con la intención de que ocupara su lugar sin que el público lo percibiera. No obstante, este plan no resultó, ya que numerosos usuarios en redes sociales, hablaron de un cambio en la apariencia de “El Sol de México”, lo que los llevó a concluir que el espectáculo no fue encabezado por el auténtico Luis Miguel, sino por uno de sus dobles.

El imitador de Luis aseguró que esta no fue la única ocasión en la que tuvo que sustituir de emergencia al intérprete, ya que frecuentemente no se presentaba en sus conciertos.

“Hay un contrato de confidencialidad y mucho no puedo contar, pero en San Luis hubo un episodio y en otros lugares también. Cuando había fallas de sonido o no estaba lo pactado, el artista suspendía los shows”, reveló el doble.