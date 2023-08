Reviven video de Luis Miguel hablando sobre presuntos dobles: “No es la primera vez”

CIUDAD DE MEXICO.- Tras la polémica que ha surgido en torno a los recientes conciertos del cantante mexicano, Luis Miguel, la prensa local revivió una de las últimas entrevistas en las que el “sol de México” brindó declaraciones sobre el “uso de dobles” en sus conciertos.

En ese sentido, diversos medios mexicanos cuestionaron al cantante hace un par de años sobre la existencia de dichos dobles a lo que respondió:

“Ya me acostumbré a que digan cosas así. No es la primera vez. Te acostumbres a ver cosas así... Pero realmente lo ignoro. Al principio de mi carrera sí me afectaba”, manifestó el cantante.