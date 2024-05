¿Molesto por el empate? Pedro Troglio habla luego del Olimpia vs Motagua

Lo más rescatable del juego: “Nosotros tenemos que jugar a ganar. Me imagino que Motagua no va a jugar a empatar. Rescato que es un partido donde hicimos los méritos para ganar. Repito, de los tres goles, no recuerdo otra. Ellos tienen un gran equipo. Es demasiado injusto, pudimos empatarlo, pero depende de nosotros el día sábado”.

¿Se va con bronca y hubo confusión con Carlos Meléndez, quién estaba suspendido?: “Me voy con bronca, era para ganarlo. Con respecto a Carlos Meléndez, yo trabajé con eso, pensé que no jugaba, son temas que tendrá que ver la Liga, con un jugador que estaba suspendido. Hay algo que no funcionó. En eso no me quiero meter, yo estaba convencido que no jugaba”.

Situación de Carlos Pineda: “Creo que el próximo partido podrá estar en el grupo. No sé si va a llegar. No puedo decir que es un partido que se relajó. El primero y segundo vienen de pelotas paradas. El déficit fue defender mal la pelota. Este es un equipo que viene jugando cada tres días, venimos de jugar un clásico, necesitamos ganar si o sí.

¿A nivel físico cómo están Jorge Álvarez y Julián Martínez?: “Es cansancio. Son partidos con mucha presión. En la previa no estás preparando como se preparando. El físico te juega pasadas. Ellos no paran cada tres días. Igual estamos haciendo un esfuerzo enorme. Estamos bien, terminan cansados. Después nos ha tocado ese inconveniente, pusimos al Mango Sánchez en esa posición (contención) tratamos de llevarlo como podemos”.