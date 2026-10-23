Un mediador decidirá si Nick Reiner puede usar su herencia para la defensa

Estados Unidos.- Los abogados de Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres, el cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, y los administradores del fideicomiso que estos dejaron a su nombre iniciarán un proceso de mediación para determinar si puede utilizar esos fondos para costear su defensa, informó este viernes Los Angeles Times. Nick Reiner demandó a los administradores del fideicomiso, quienes invocaron una ley del estado de California (EE. UU.) que impide a las personas que han cometido un asesinato beneficiarse de bienes o dinero heredados de la víctima. Los abogados defensores alegan que esa ley no es aplicable en este caso, debido a que Reiner todavía no ha sido condenado.

En concreto, Nick Reiner reclama 558.000 dólares que el fideicomiso debía entregarle en 2023, cuando cumplió 30 años. Las dos partes informaron al tribunal que lleva el caso que comenzarán las negociaciones en diciembre próximo, con la participación de un mediador. El objetivo es determinar si Reiner puede utilizar el dinero que sus padres destinaron para él para financiar su defensa frente a las acusaciones de haberlos asesinado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La decisión del mediador deberá ser aprobada por el juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Ruben Garcia, quien programó una nueva audiencia para marzo de 2027, en la que decidirá si da su visto bueno al acuerdo, según el periódico. Nick Reiner, de 33 años, pretende contratar al reconocido abogado penalista Alan Jackson, quien renunció a representarlo por la falta de fondos del acusado. Reiner vivía con sus padres en una mansión del barrio de Brentwood, en Los Ángeles. El hijo del cineasta está acusado de apuñalar mortalmente a sus padres en su casa de Brentwood el 14 de diciembre de 2025. Se declaró inocente de dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, entre ellas una acusación de asesinato por acecho o emboscada y el uso de un arma mortal. El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, anunció que su oficina no solicitará la pena de muerte contra Reiner, quien permanece detenido sin derecho a fianza desde diciembre.