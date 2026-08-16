Netflix vs. Tyra Banks: La firme postura de la plataforma ante las acusaciones de difamación

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix solicitó formalmente a un tribunal federal de California que desestime la demanda por difamación que Tyra Banks presentó en su contra a propósito del documental Reality Check: Inside America's Next Top Model, una producción que repasa la historia y las polémicas del célebre programa de telerrealidad que la propia Banks creó y condujo durante más de dos décadas. Según reportó la revista Us Weekly, la compañía entregó el viernes 14 de agosto los documentos judiciales en los que pide al juez rechazar de plano las reclamaciones de la exmodelo y presentadora. La solicitud llega dos meses después de que Banks iniciara el proceso legal, en junio, exigiendo un juicio con jurado para fijar la indemnización que considera merecida. Un vocero de Netflix se pronunció al respecto el sábado y defendió el trabajo de los realizadores del proyecto: "Los directores Daniel Sivan y Mor Loushy son documentalistas respetados que entrevistaron exhaustivamente a las personas detrás de America's Next Top Model", declaró la fuente a Deadline.

"A Tyra Banks se le dio la oportunidad de hablar abiertamente sobre su experiencia y los creadores presentaron con justicia su perspectiva junto a la de todos los demás participantes que aparecen en este documental. Respaldamos Reality Check: Inside America's Next Top Model y continuaremos defendiéndolo con firmeza". En los documentos presentados ante el tribunal, Netflix y EverWonder Studio también incorporaron una moción anti-SLAPP, mecanismo legal diseñado para frenar litigios que buscan silenciar expresiones protegidas por la libertad de expresión, además de una moción de desestimación directa contra la demanda de Banks.

Los abogados de la plataforma sostienen que la inconformidad de la exmodelo con el resultado final de la edición no convierte al documental en un contenido difamatorio.

El origen de la disputa

Banks presentó su demanda el 13 de junio ante un tribunal federal de Los Ángeles, luego de asegurar que participó en el proyecto convencida de que ofrecería un balance honesto sobre los logros y las controversias del reality que ella misma llevó al aire por primera vez en 2003. La modelo alegó que fue entrevistada durante tres horas y media, pero que apenas 16 minutos de ese material terminaron en el montaje final de la serie. De acuerdo con sus abogados, ese fragmento fue "despojado de contexto y reensamblado para respaldar una narrativa falsa y difamatoria que no guarda relación con lo que realmente expresó".