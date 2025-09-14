Los corridos tumbados llegan a Tegucigalpa con Natanael Cano: precios de las entradas

Tegucigalpa, Honduras.- Si estás desde su primer lanzamiento de "El De Los Lentes Gucci", y sigues disfrutando de sus éxitos como "Perlas Negras", eres merecedor de estar junto al ícono de los corridos tumbados, Natanael Cano, quien traerá su esperado Tour Latinoamérica 2025 a la capital hondureña, Tegucigalpa.

La cita es el 09 de noviembre en el Estadio Chochi Sosa, donde los fanáticos podrán disfrutar de sus grandes éxitos como "Mi Bello Ángel", "Pacas de Billetes", "300 Noches" y muchos más.

Los boletos ya están disponibles a través de Bmtticket.com, ofreciendo diferentes opciones para que cada asistente pueda elegir la experiencia que más se adapte a su gusto.