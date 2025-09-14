  1. Inicio
Los corridos tumbados llegan a Tegucigalpa con Natanael Cano: precios de las entradas

Cientos de hondureños están listos con su entrada en mano para ver en vivo al gran exponente de los corridos tumbados. ¿No tienes tu boleto? Aquí puedes conseguirlo

  • 14 de septiembre de 2025 a las 16:46
Los corridos tumbados llegan a Tegucigalpa con Natanael Cano: precios de las entradas

A los 9 años, Cano empezó a cantar y tocar su guitarra en fiestas familiares, un año después, escribió sus primeras canciones.

 Foto: @NatanaelCano

Tegucigalpa, Honduras.- Si estás desde su primer lanzamiento de "El De Los Lentes Gucci", y sigues disfrutando de sus éxitos como "Perlas Negras", eres merecedor de estar junto al ícono de los corridos tumbados, Natanael Cano, quien traerá su esperado Tour Latinoamérica 2025 a la capital hondureña, Tegucigalpa.

La cita es el 09 de noviembre en el Estadio Chochi Sosa, donde los fanáticos podrán disfrutar de sus grandes éxitos como "Mi Bello Ángel", "Pacas de Billetes", "300 Noches" y muchos más.

Los boletos ya están disponibles a través de Bmtticket.com, ofreciendo diferentes opciones para que cada asistente pueda elegir la experiencia que más se adapte a su gusto.

Honduras recibirá a Natanael Cano y su "Tumbado tour 2025": esto se sabe

Boletos disponibles

Los fanáticos podrán cantar el repertorio que ha definido la carrera de Natanael Cano, desde sus temas más recientes hasta los clásicos que lo hicieron famoso.

Las localidades y precios son:

Zona BM: L. 5,180

Platinum: L. 3,250

General: L. 1,400

Como uno de los principales exponentes de los corridos tumbados, Natanael Rubén Cano Monge ha logrado marcar un estilo que mezcla la música regional mexicana con elementos del trap.

Originario de Hermosillo, Sonora, Cano Monge comenzó a subir sus primeras canciones en redes sociales y rápidamente ganó popularidad gracias a su autenticidad, convirtiéndose en un referente de la música mexicana moderna.

Con su Tour Latinoamérica 2025, Natanael Cano dará la oportunidad a sus fanáticos de vivir esta gran experiencia.

