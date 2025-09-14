  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

¿Listo para cantar “Rey sin Reina”? Precios de boletos para Julión Álvarez en Tegucigalpa

El público hondureño ya está calentando sus gargantas para darlo todo en el escenario con el gran show que brindará el cantante mexicano Julión Álvarez y su Norteño Banda​​​​

  • 14 de septiembre de 2025 a las 16:04
¿Listo para cantar “Rey sin Reina”? Precios de boletos para Julión Álvarez en Tegucigalpa

Julión Álvarez es un cantante originario de Chiapas, México, conocido como "El rey de la taquilla" gracias al éxito arrasador de sus presentaciones en vivo.

 Foto: @LosPasosDeJulian

Tegucigalpa, Honduras.- "Seré ese rompecabezas que le faltan piezas, un vil payaso con la cara de tristeza"... ¿Te la sabes? Si no es así, todavía tienes tiempo para prepararte y cantar “Rey sin Reina” junto al gran Julión Álvarez y su Norteño Banda, en Tegucigalpa.

Ese y muchos éxitos más, como "Tu Perfume", "Regalo de Dios" y "Te hubieras ido antes", los podrás disfrutar este 15 de noviembre en el Estadio Chochi Sosa.

Con la producción de E3Live, los hondureños disfrutarán de un espectáculo de primer nivel, con sonido e iluminación de calidad internacional.

Si ansías disfrutar de una noche llena de emociones, romanticismo y todos esos éxitos, no esperes más y adquiere tu boleto en eticket.hn.

Julión Álvarez en Honduras: ¿nuevo concierto de regional mexicano?

Precios ya disponibles

Experiencia BAC: L10,448

E3 Fans: L6,642

Silla VIP: L4,195

Gradería: L1,748

Preferencial de pie: L1,398

Julión Álvarez, uno de los artistas más destacados de la música regional mexicana, ha conquistado escenarios internacionales gracias a su estilo único. ¡No puede dejar pasar la oportunidad de vivir una noche que quedará en tu memoria!

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias