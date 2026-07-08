Natalia Jiménez rompe en llanto al ganar la batalla legal por la custodia de su hija

Ciudad de México, México.- En un mar de lágrimas, pero con el corazón lleno de alivio, la reconocida cantante española Natalia Jiménez conmovió a sus seguidores al anunciar que, tras varios años de una tormentosa batalla legal en los Estados Unidos, finalmente ha ganado el derecho de reubicarse y vivir plenamente junto a su hija.

La intérprete de “El sol no regresa” utilizó sus redes sociales para emitir un emotivo video en el que calificó la resolución de la corte como un logro histórico para su familia, poniendo fin a un proceso judicial que describió como "largo, difícil y caro". Con una evidente mezcla de felicidad y desahogo, Jiménez detalló el calvario que ha enfrentado desde su separación del productor Daniel Trueba, con quien mantenía una estricta disputa por la crianza de la menor.

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"El día de hoy es un día muy importante para mí, muy feliz para nuestra familia, porque hemos logrado que el juez acepte poder relocalizarnos con Alessandra para vivir juntos sin tantas dificultades, sin tantos frenos", expresó con voz entrecortada, haciendo hincapié en que ahora podrá tomar decisiones cruciales como la elección de la escuela de su hija y realizar viajes internacionales sin impedimentos.

La artista de 44 años externó su profunda gratitud hacia sus padres, sus fanáticos de México, Colombia, Puerto Rico, España y Miami, además de reconocer la incansable labor de su abogada, Susan Cloque, y su inquebrantable fe en la Virgen de Guadalupe. Uno de los momentos más impactantes de su declaración fue cuando recordó las duras críticas y burlas que recibió en el pasado cuando tocó fondo en sus finanzas. "Hace seis años yo estaba en una bancarrota y se burlaban de mí diciéndome que jamás iba a lograr salir adelante y aquí estoy", sentenció con orgullo. Finalmente, la estrella internacional aprovechó las cámaras para enviar un poderoso mensaje de solidaridad a todas las mujeres que atraviesan conflictos familiares similares: "Como mamás tenemos que hacer lo imposible por nuestros hijos. No desfallezcan y acérquense a las personas que las quieren".

¿Qué sucedió antes?

La disputa legal entre Natalia Jiménez y su exesposo comenzó en 2021 tras su divorcio. Durante el proceso judicial que se llevó a cabo en Miami, salieron a la luz fuertes acusaciones cruzadas y complejas audiencias donde la cantante luchó incansablemente por salvaguardar la estabilidad de su pequeña, un nuevo capítulo que hoy arranca libre de conflictos.