Critican a Natalia Jiménez por usar ambulancia como medio de transporte en Ciudad de México

Ciudad de México, México.- La cantante española Natalia Jiménez generó polémica en redes sociales tras compartir un video en el que aparece utilizando una ambulancia como medio de transporte en la Ciudad de México, lo que desató cuestionamientos sobre el uso de vehículos de emergencia.

El hecho ocurrió luego de su participación en el festival Vive Latino, donde la artista se presentó alrededor de las 9:20 de la noche como invitada en el escenario junto al músico Chetes.

Posteriormente, a las 9:45, la intérprete publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se le observa abordando lo que aparenta ser una ambulancia con dirección al aeropuerto.

Durante la grabación, la cantante repite la frase “de que llego, llego”, mientras documenta su traslado, lo que generó reacciones entre usuarios que señalaron un posible uso inadecuado del vehículo, aunque no se ha confirmado si la unidad era operativa ni si estaba destinada a servicios de emergencia en ese momento.

De acuerdo con el contenido difundido, la artista se dirigía a un aeropuerto donde posteriormente abordó un helicóptero, con el que realizó un trayecto de aproximadamente una hora y media.

Su destino final era la celebración del cumpleaños número 40 del cantante Carlos Rivera, a la que logró asistir antes de la medianoche.

El recorrido completo habría tenido como objetivo reducir el tiempo de traslado, considerando que el trayecto por vía terrestre supera las dos horas.

El video provocó un debate en redes sociales sobre el uso de ambulancias para fines distintos a emergencias.

Sin embargo, reportes citados por medios locales señalan que, en caso de confirmarse un uso indebido, la responsabilidad legal recaería en la empresa operadora, el propietario del vehículo o el personal encargado de la unidad, y no directamente en el usuario.

Hasta el momento, la cantante no ha emitido declaraciones públicas sobre la controversia generada.