Pink Floyd: la historia detrás de una leyenda que desafía el tiempo

Londres, Reino Unido.- El 5 de junio, la banda británica Pink Floyd lanzó un recopilatorio titulado 8-Tracks en el que, como su propio nombre indica, aparecen 8 canciones imprescindibles de su época de mayor esplendor musical, entre 1971 y 1979. A través de los tres formatos esenciales — vinilo, CD y versión digital — se reúnen himnos que cambiaron su popularidad por completo, entre ellos Comfortably Numb, Another Brick in the Wall, Pt. 2 o Wish You Were Here.

A más de medio siglo de su formación, el grupo londinense sigue llamando la atención tanto del público que pudo disfrutarlo en directo como de las nuevas generaciones, algo que no es fácil de conseguir cuando se tiene un estilo muy concreto y que desentona completamente con las nuevas modas que demanda la industria, pero ¿cuál es la clave para ser recordado y permanecer como una leyenda?

El nacimiento de una banda

Encontrar un nombre para un proyecto nunca es tarea fácil. Se debe encontrar un sello que marcará tus obras y que el público debe recordar si quieres llamar su atención: Pink Floyd es corto, sonoro y sencillo en casi cualquier idioma, o al menos eso debieron de pensar sus miembros en 1965. Curiosamente, "Pink" no hace referencia al color rosa, sino a la abreviación del nombre de Pinkney Anderson, mientras que "Floyd" es el apellido de Floyd Council, dos cantantes estadounidenses de blues a los que Syd Barrett, primer vocalista del grupo, admiraba, según la revista Indie Hoy. A mediados de los 60, cuando en Estados Unidos se libraba un movimiento pacifista encabezado por cantantes como Bob Dylan o Joan Baez y en Reino Unido destacaban las bandas vanguardistas convertidas en ídolos de masas como The Beatles o The Rolling Stones, era casi imposible no querer formar parte de esta eclosión cultural si la música te llamaba mínimamente la atención. Sus primeros miembros fueron Syd Barrett como vocalista y guitarrista, Roger Waters como bajista, Nick Mason como baterista y Richard Wright como teclista, todos ellos jóvenes de entre 19 y 22 años, estudiantes universitarios inquietos que querían formar parte de la nueva ola de rock que más tarde se vería marcada por el Verano del Amor. Sin embargo, en una época de experimentación, movimiento hippie y nuevos caminos para la música, el LSD causaba estragos entre la gente joven. Fue el caso de Barrett, cuya salud empeoró por su elevado consumo del estupefaciente unido a una situación crítica de esquizofrenia. David Gilmour, su amigo de la infancia, pasó a sustituirlo en los directos hasta su abandono definitivo en 1968, año en el que Pink Floyd prescindiría de su vocalista original y comenzaría su ascenso definitivo.

La década de los 70: rock sinfónico y consagración

El proyecto recopilatorio 8-Tracks define los mejores años de la banda enmarcados entre 1971 y 1979, y el álbum Meddle es el que pone nombre al comienzo de esta nueva etapa a principios de los 70, sobre todo con su canción de apertura One of These Days, un sencillo sin letra en el que se daba rienda suelta a la experimentación que les caracterizaría años posteriores.

Su verdadera fama mundial llegaría dos años más tarde con The Dark Side of the Moon, cuya portada pocas personas no reconocerían: un prisma triangular que transforma un rayo de luz blanca en múltiples colores tras su paso y que define perfectamente lo que estaba por venir para la banda.

El reconocimiento internacional

Nick Mason, batería de la agrupación, escribió en su libro de memorias "Dentro de Pink Floyd", que el disco quería ser un reflejo de la vida moderna y el estrés por el trabajo, quizá por ello acabó llamándose "el lado oscuro de la luna" y quiso representar esa parte oculta de la vida adulta y capitalista envuelta por el deseo de ascender constantemente. Este álbum tuvo tal éxito que cuenta con el reconocimiento de Billboard de ser el trabajo que más tiempo ha permanecido en su lista de 200 éxitos desde abril de 1973 hasta el 29 de octubre de 1983, lo que supuso un total de 491 semanas. Además, la canción Money, presente en 8-Tracks, alcanzó el número 13 de la lista Hot 100. Es difícil superar un éxito de tal calibre, pero se consiguió apenas dos años después con Wish You Were Here, un álbum con tan solo 5 canciones, pero con casi 45 minutos de duración. Esto se debe, sobre todo, por sus canciones de apertura y cierre: Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-5) y Shine On You Crazy Diamond (Pts. 6-9), de 13 y 12 minutos respectivamente. Según Indie Hoy, este álbum estuvo dedicado a Barrett, el exvocalista que abandonó la formación por sus problemas de salud mental y adicciones, así como una crítica a los ritmos de la industria musical, una de las razones por las que el miembro se vio tan presionado y colapsado. El sencillo Wish You Were Here es una clara dedicatoria a su amigo y a lo mucho que le añoraban en el momento. Los siguientes proyectos no podían bajar su nivel, y menos aun cuando se habían consagrado como un grupo que utilizaba el rock para experimentar y hacer una crítica casi imperceptible de la sociedad del momento. Animals, de 1977, fue el ejemplo del desgaste por pertenecer a una industria que cada vez les exigía más y mejor. Según MariskalRock, al verse convertidos en unos músicos acomodados, entregados a su éxito y a las ventas, lo que tanto habían criticado y evitado años atrás, decidieron utilizar la creación de su propio espacio de grabación, los Britannia Row Studios, y el descontento social de Reino Unido debido a la crisis energética e industrial para dar a luz un álbum mucho más crudo y crítico. Cinco canciones, tres animales y la inspiración en "Rebelión en la Granja" de George Orwell fueron la canalización de esta nueva etapa para ejemplificar a las clases sociales prominentes del momento. Los perros de "Dogs" representan a los cínicos empresarios de las grandes corporaciones, los cerdos de "Pigs (Three Different Ones)" a los políticos y las ovejas de "Sheeps" al pueblo. Y, a casi un mes de cerrar la década de los 70, The Wall llegó para poner la guinda del pastel en esta etapa gloriosa de Pink Floyd. Publicado en noviembre de 1979, se trata del disco con más canciones y tiempo de duración de la banda: un total de 26 temas que suman una hora y 21 minutos. Another Brick in the Wall, Pt. 2, Comfortably Numb o Mother fueron los sencillos más comerciales. El disco, según Rock FM, fue escrito e ideado casi de manera total por Waters y narra la historia de "Pink", un alter ego del bajista que tuvo que soportar una dura infancia afectada por la pérdida de su padre en la Segunda Guerra Mundial, la sobreprotección y esfuerzo de su madre y una educación casi asfixiante. En este disco casi no cabe la experimentación que se dio años antes y en pleno auge del punk en Reino Unido, se puede apreciar el dolor, la ira y la rabia del vocalista en una etapa de desesperación y mala relación de sus miembros: fue el comienzo del declive de Pink Floyd tal y como se habían conocido hasta ese momento.

El muro que separó la leyenda

Las décadas de los 80 y 90 fueron muy diferentes para la banda en comparación con el éxito cosechado anteriormente. Únicamente se publicaron tres discos de estudio más: The Final Cut (1983), A Momentary Lapse of Reason (1987) y The Division Bell (1994) y en el documental de la BBC Pink Floyd: Behind the Wall se explica que el primero de ellos fue una especie de capricho de Waters uniendo muchos descartes del anterior e interpretado a regañadientes por la banda. Es en estos años cuando menos conexión había entre sus miembros y en el documental se explica que no compartían camerinos y que incluso existía un muro invisible entre ellos. Waters abandonó la banda en 1985 y Gilmour aseguraba que sería capaz de seguir liderando Pink Floyd sin su presencia, pero The Division Bell, ya entrados los 90, fue una especie de éxito a medias. La crítica, según se cuenta en el documental, lo tachó de ser un disco demasiado preparado, sin la misma magia de antes y hecho a medida para ser tocado en estadios. Así, el álbum debutó como número uno en Reino Unido y Estados Unidos y fue acompañado de la gira Pulse en 1995 con un grandísimo despliegue de tecnología para convertirlo en una experiencia multimedia.

Gilmour y Waters, los retales de Pink Floyd