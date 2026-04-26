Elefante sobre sus 30 años de carrera: "Nuestra música sí es famosa, nosotros no"

Ciudad de México, México.- Pese al imperio del género urbano y los filtros del algoritmo, el grupo mexicano Elefante celebra más de 30 años haciendo del pop rock una alternativa en los escenarios de América y Europa, un recorrido que ahora tiene lugar en las plataformas digitales y en el que la clave siempre es la misma: "defender la música" y olvidarse de la fama. "Siempre hemos defendido la música. Mucha gente conoce las canciones de Elefante, pero no sabe quiénes somos. Nosotros no somos famosos; nuestra música sí", afirma a EFE el guitarrista Flavio López 'Ahis', cofundador del proyecto originado en 1993.

Instagram

Elefante arrancará en mayo su gira por Europa, donde España será su principal bastión, con presentaciones en Barcelona (28) y Madrid (29), aunque también celebrará conciertos en París (30) y Londres (31).

Sabina, la primera luz de Elefante

España no es casualidad, sino más bien una raíz a la que vuelven, pues fue donde nació, de la mano del madrileño Nacho Béjar -conocido por su trabajo con Ana Torroja y Miguel Ríos-, su primer y más exitoso disco, 'El que busca encuentra' (2001), que incluye 'Así es la vida', un clásico de los 2000 que no ha dejado de sonar en la radio, las cantinas y las fiestas mexicanas. "Nuestra música es hermana de España", subraya el bajista de la agrupación, Luis Alberto Pórtela, Gordito Tracks, para quien las canciones de Elefante están profundamente inspiradas en referentes de la música española como Joaquín Sabina, con quien compartieron escenario en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en el año 2000, sin tener ni un disco grabado. El autor de la mayor parte de las canciones de Elefante es el guitarrista Rafael López, quien esboza una sonrisa al recordar aquella ocasión en que terminaron "por casualidad" en la casa de Sabina, donde les prometió invitarlos a uno de sus conciertos en México. La promesa se cumplió con creces. Tiempo después, la banda -entonces liderada por el cantautor mexicano Reyli Barba- participó en la gira '19 días y 500 noches', un hito en la carrera de Sabina, quien se retiró de la música el año pasado. Las anécdotas del grupo, también conformado por el vocalista argentino Javier Ortega y el baterista Iván Antonio Suárez 'Iguana', con España abarcan toda su trayectoria, incluso en su etapa más reciente destaca la colaboración con David Summers, vocalista de Hombres G, en el popular tema 'Ángel'.

El secreto de la atemporalidad