"Muerto y bloqueado": así describe Niurka su relación actual con Juan Osorio

Ciudad de México, México.- Niurka Marcos se refirió públicamente al vínculo que mantiene con Juan Osorio, padre de su hijo Emilio, luego de que la prensa mexicana le preguntara por la relación actual entre ambos. La vedette cubana respondió y explicó por qué evita mencionar al productor de telenovelas. La conductora recordó el proceso legal que Osorio y su esposa, Eva Daniela, iniciaron en su contra tras sus comentarios sobre la pareja. Según relató en entrevista para "Todo para la mujer", una abogada le comunicó la advertencia en estos términos "No quiere el señor que hables más de él si no la va a demandar".

Ante ese aviso, Niurka aseguró haber tomado una decisión definitiva sobre su expareja "este muertito ya está velado. Ya se murió. Muerto y bloqueado". La bailarina también señaló que la situación pudo resolverse sin necesidad de recurrir a una amenaza legal. "Nada más no me tenían que amenazar, sólo con petición lo hubiera cumplido, listo", declaró entre risas, y añadió que al dejar de referirse a Osorio y a Eva Daniela, el proceso no prosperó "eso fue todo lo que pasó y como no hablo de él, pues no hay demanda, con el trabajo que me costó". De acuerdo con la representante legal de Osorio, la medida de protección se solicitó al considerar que existía "una campaña de difamación mediática" por parte de Niurka. La abogada precisó además que un nuevo señalamiento público podría derivar en una indemnización cercana a los 20 millones de pesos.