Juan Osorio se casó con la actriz Eva Daniela, 38 años menor que él

Ciudad de México, México.- Un final feliz de telenovela protagonizó el famoso productor mexicano Juan Osorio junto a su ahora esposa Eva Daniela, con quien se dio el "Sí, aceptó" este sábado en una romántica ceremonia.
La pareja, que inició su relación en 2021, y se comprometieron a finales de 2024, se juró amor eterno frente a unos 120 invitados, entre los que se encontraban famosos, protagonistas de televisión, productores, familiares y amigos.
La pareja mantuvo en secreto la fecha y lugar donde se casarían y fue en la cuenta de Televisa Espectáculos que se dio a conocer la noticia, además de fotografías de la pareja en el altar.
Osorio, de 67 años, se vio visiblemente conmovido en el momento que pronunciaba sus votos matrimoniales: “No puede tener más seriedad, amor mío, que la presencia de la Virgen de Guadalupe y del amor de todos los que están presentes”.
Por su parte, Eva Daniela, de 29 años, respondió con el mensaje: “Voy a cuidarte, a respetarte, a protegerte en cualquier circunstancia y, sobre todo, a darte mucho amor”.
Las imágenes compartidas también muestran a la pareja ingresar a la recepción muy felices y bailando al ritmo del tema "Volaré". Luego se acercan a cortar su pastel de boda.
Asimismo, en historias compartidas por la actriz se ve que la pareja y los invitados disfrutaron de un espectacular show de luces artificiales. Además, el hijo del productor con su expareja Niurka Markos, Emilio Osorio, se encargó de interpretar el tema que bailó la pareja como esposos.
Eva Daniela utilizó un vestido blanco, ajustado de la parte de arriba y con una caída discreta, con pequeños tirantes que caían por sus hombros. Mientras que el productor optó por un clásico smoking negro, con un chaleco blanco.
Hasta el momento los recién casados no han compartido fotografías de su enlace matrimonial.