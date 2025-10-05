Juan Osorio se casó con la actriz Eva Daniela, 38 años menor que él

Ciudad de México, México.- Un final feliz de telenovela protagonizó el famoso productor mexicano Juan Osorio junto a su ahora esposa Eva Daniela, con quien se dio el "Sí, aceptó" este sábado en una romántica ceremonia. La pareja, que inició su relación en 2021, y se comprometieron a finales de 2024, se juró amor eterno frente a unos 120 invitados, entre los que se encontraban famosos, protagonistas de televisión, productores, familiares y amigos. La pareja mantuvo en secreto la fecha y lugar donde se casarían y fue en la cuenta de Televisa Espectáculos que se dio a conocer la noticia, además de fotografías de la pareja en el altar.

Osorio, de 67 años, se vio visiblemente conmovido en el momento que pronunciaba sus votos matrimoniales: "No puede tener más seriedad, amor mío, que la presencia de la Virgen de Guadalupe y del amor de todos los que están presentes". Por su parte, Eva Daniela, de 29 años, respondió con el mensaje: "Voy a cuidarte, a respetarte, a protegerte en cualquier circunstancia y, sobre todo, a darte mucho amor".