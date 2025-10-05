Abogada de "El Chapo" Guzmán lanza canción inspirada en Mireddys González

El lanzamiento musical llega después de que Colón Miró recibiera críticas en Puerto Rico por defender públicamente a González, a quien representó en un caso y de quien aseguró “merece la mitad del patrimonio” del intérprete de "Gasolina".

San Juan, Puerto Rico.- La abogada puertorriqueña Mariel Colón Miró , conocida por haber formado parte del equipo legal del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, sorprendió al público con el lanzamiento de su nueva canción titulada " Farandulera ", tema inspirado en Mireddys González, exesposa del cantante Daddy Yankee.

“Le toca lo justo. A final de cuentas fue una mujer que no solamente estuvo casada con él por 30 años, así que legalmente le toca, sino que también trabajó”, declaró la abogada en entrevista con Primer Impacto.

Colón Miró señaló que, en su criterio, la carrera del artista urbano no habría alcanzado el mismo nivel de éxito sin el apoyo de su entonces esposa.

El tema "Farandulera" ha recibido el respaldo de Emma Coronel, esposa de “El Chapo” Guzmán, a quien la abogada también defendió en su proceso judicial en Estados Unidos.



Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Ambas mantienen una relación cercana tras haber trabajado juntas en el caso.

Durante la entrevista, Colón Miró también confirmó que continúa asesorando legalmente a Joaquín Guzmán Loera, quien actualmente cumple una cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.