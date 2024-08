¿Emma Coronel sigue enamorada de “El Chapo” Guzmán?

Tras intentar evadir la pregunta, la exreina de belleza habló de “El Chapo” con quien no tiene contacto desde hace más de 7 años.

Collins le preguntó a Coronel por el líder del Cartel de Sinaloa a lo que ella tajantemente contestó: “Yo y él no podemos tener contacto”.

Aunque no habló de su nuevo proyecto, Emma confesó que siempre soñó con ser modelo, por lo que se especuló que este está relacionado con este rubro.

Emma Coronel no reveló muchos detalles de los planes que tiene para futuro, pues aseguró que aún se está preparando.

Además, habló de su participación en el video “La Señora”, tema que es interpretado por Mariel Colón Miró, abogada de su esposo.

“ Yo siempre he tenido el sueño de ser modelo, cuando yo era chiquita siempre decía que iba a ser modelo, entonces cuando me dijeron que iba a ser modelo en un video, claro que sí, me gustó”.