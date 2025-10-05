  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Quién es Eva Daniela, la esposa de 29 años del productor Juan Osorio?

Eva Daniela y Juan Osorio han enfrentado duras críticas por los más de 30 años de diferencia de edad entre ellos, eso no les ha impedido disfrutar de su amor

  • 05 de octubre de 2025 a las 15:14
¿Quién es Eva Daniela, la esposa de 29 años del productor Juan Osorio?
1 de 12

Eva Daniela es una actriz mexicana de telenovelas con una carrera en ascenso por su talento en la actuación. La hermosa protagonista de telenovelas se casó con el famoso productor Juan Osorio, quien es 38 años mayor que ella. Aquí te contamos más de ella.

Foto: Instagram/@soyevadaniela
¿Quién es Eva Daniela, la esposa de 29 años del productor Juan Osorio?
2 de 12

Eva Daniela nació el 28 de enero de 1995 en León, Guanajuato.

Foto: Instagram/@soyevadaniela
¿Quién es Eva Daniela, la esposa de 29 años del productor Juan Osorio?
3 de 12

La pareja recientemente ha decidido contraer matrimonio tras cuatro años de noviazgo.

Foto: Instagram/@soyevadaniela
¿Quién es Eva Daniela, la esposa de 29 años del productor Juan Osorio?
4 de 12

Eva Daniela estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA)

Foto: Instagram/@soyevadaniela
¿Quién es Eva Daniela, la esposa de 29 años del productor Juan Osorio?
5 de 12

Entre los trabajos más destacados de Eva Daniela están "La familia de mi ex", "Sin miedo a la verdad", "Como dice el dicho" y "El último rey: el hijo del pueblo", donde interpretó el personaje de Isabel Soto.

Foto: Instagram/@soyevadaniela
¿Quién es Eva Daniela, la esposa de 29 años del productor Juan Osorio?
6 de 12

En los últimos años, también se ha desempeñado como productora asociada, incluso trabajó junto a su entonces novio, Juan Osorio, en la producción de la obra Aventurera.

Foto: Instagram/@soyevadaniela
¿Quién es Eva Daniela, la esposa de 29 años del productor Juan Osorio?
7 de 12

Eva Daniela también se ha destacado como modelo, incluso participó en el desfile de la moda de París en 2024.

Foto: Instagram/@soyevadaniela
¿Quién es Eva Daniela, la esposa de 29 años del productor Juan Osorio?
8 de 12

Eva Daniela y Juan Osorio comenzaron su relación en 2021, luego que ambos trabajaran en el proyecto "¿Qué le pasa a mi familia?", que era producida por el famoso productor mexicano.

Foto: Instagram/@soyevadaniela
¿Quién es Eva Daniela, la esposa de 29 años del productor Juan Osorio?
9 de 12

Desde el inicio de su relación, la pareja ha sido fuertemente criticada por la diferencia de 38 años que hay entre ellos.

Foto: Instagram/@soyevadaniela
¿Quién es Eva Daniela, la esposa de 29 años del productor Juan Osorio?
10 de 12

Según reveló en una entrevista Juan Osorio, el productor se comprometió a vivir en celibato con Eva Daniela hasta su matrimonio. El famoso mexicano mencionó que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo con el objetivo de disfrutar plenamente de su boda,

 Foto: Instagram/@soyevadaniela
¿Quién es Eva Daniela, la esposa de 29 años del productor Juan Osorio?
11 de 12

La actriz mexicana mencionó que tiene planes de formar una familia con Juan Osorio, de hecho en una entrevista mencionó que le gustaría tener hasta 9 hijos con él.

Foto: Instagram/@soyevadaniela
¿Quién es Eva Daniela, la esposa de 29 años del productor Juan Osorio?
12 de 12

Juan Osorio reveló en una entrevista para la revista People en Español que con Eva Daniela conoció el amor verdadero, por lo que no dudó en pedirle matrimonio en la Basílica de Guadalupe, frente a la virgen María. La pareja se casó el sábado 4 de octubre en una íntima ceremonia.

Foto: Instagram/@soyevadaniela
Cargar más fotos