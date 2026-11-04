Muere Tinto Brass, el polémico director de "Calígula", a los 93 años

Roma, Italia.- Tinto Brass, fallecido hoy con 93 años, solía presentarse como el cineasta "más censurado de todos los tiempos". Sus películas eróticas y sexuales siempre sufrieron las mutilaciones de los jueces de la moral mientras pellizcaban a la sociedad de los 70, como su película más recordada y turbulenta, "Calígula". El director residió sus últimos años de vida junto a su última esposa, Caterina Varzi, en una casa comprada hace medio siglo en la campiña romana para tener más espacio para la que siempre fue auténtica pasión: el montaje cinematográfico.

Nacido en Milán en 1933, en plena era fascista, Giovanni Brass, su verdadero nombre, se consideraba natural de la isla veneciana de la Giudecca y desde niño se interesó por el arte. De hecho su abuelo le apodó "Tinto" en honor a Tintoretto, por su habilidad en el dibujo.

París y Rossellini

El cine entró por sus ojos de niño, no con clásicos, sino con el cartel de "San Giovanni decollato" (1940) del cómico Totò. La idea de dedicarse al séptimo arte empezó así a rondarle por la cabeza hasta que se lanzó a escribir un guion de una poesía de Prevert y presentarlo en la Cinémathèque de París, lo que le hizo llegar a una capital sacudida por la "Nouvelle Vaugue", donde entró en contacto con François Truffaut y Jean-Luc Godard. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Su carrera arrancó trabajando como montador en la Cinémathèque -su primer encargo fue un documental de Joris Ivens sobre Chagall- hasta que un día la directora le avisó de que alguien le esperaba en la recepción para conocerle. Era Roberto Rossellini. Tinto colaboró con el maestro del Neorrealismo montando su cinta sobre la India y ayudándolo en la dirección de Il Generale Della Rovere (1959) hasta que, con este bagaje, se lanzó a rodar su primera película: Chi Lavora è Perduto (1963). En su debut vio los dientes a una bestia que lo seguiría siempre, la censura, que obligó a cambiar el título a esta trama de jóvenes anarquistas -de título clarividente, "Quien trabaja está perdido"- por el menos subversivo In Capo al Mondo" ("En la cima del mundo").

Tinto y el sexo

El realizador enseguida expresó su interés por reflejar el mundo del sexo -la censura mutiló 29 de sus 30 películas- con la intención de exhibir al "hombre de verdad" desde sus pulsiones más íntimas, también a los más poderosos. El ejemplo más claro de este deseo de reflejar a los gobernantes desde su alcoba lo pergeñó en una trilogía sobre el sexo y el poder que nunca completó: hizo "Salón Kitty" (1975), sobre un lupanar para jerarcas nazis, y también "Calígula" (1979), pero nunca llegó a rodar el cierre, una historia sobre los Borgia.

"Calígula", el tormento