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Adiós a José Luis García Sánchez: fallece el cineasta del Oso de Oro por "Las truchas"

El director, guionista y productor José Luis García Sánchez, Oso de Oro del Festival de Berlín por "Las truchas" y guionista de "Belle Époque", falleció este domingo en Madrid a los 85 años

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 09:40
Adiós a José Luis García Sánchez: fallece el cineasta del Oso de Oro por Las truchas

El cine español está de luto: ha muerto José Luis García Sánchez, el cineasta salmantino que durante casi seis décadas firmó comedias, sátiras y adaptaciones de Valle-Inclán, y que ganó dos Goyas, una Concha de Plata y el Oso de Oro de Berlín. Tenía 85 años y falleció en Madrid, según comunicó la Academia.

 Foto: Instagram | Academia de Cine

Madrid, España.- El director español, guionista y productor José Luis García Sánchez, ganador del Oso de Oro en el Berlinale por su película 'Las truchas', falleció a los 85 años en Madrid, informó este domingo la Academia de Cine.

García Sánchez consiguió también dos Goyas por los guiones de 'Belle Époque', ganadora del Óscar a la mejor película de habla no inglesa, y 'Tirano Banderas', así como la Concha de Plata (del Fesival de San Sebastián) a Mejor Dirección por 'La corte del faraón'.

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GEl cineasta español, recalcó la Academia, estuvo casi 60 años "levantando proyectos, viendo películas, interesándose por el patrimonio cinematográfico, ganando premios y, sobre todo, haciendo amigos".

Nacido en la ciudad de Salamanca (oeste) el 22 de septiembre de 1941, era licenciado en Derecho y con estudios de Sociología. Comenzó en teatro su trayectoria con el grupo independiente 'Los Goliardos'. Más tarde, ingresó en la Escuela Oficial de Cinematografía.

Ya en 1966 trabajó como ayudante de dirección en el filme 'La caza', del director español Carlos Saura.

Debutó como director de largometrajes con 'El love feroz' (1975), a la que siguieron 'Colorín colorado' (1976) y 'Las truchas' (1978), su tercer largometraje con el que consiguió el Oso de Oro del Festival de Berlín en 1979.

En 1981 dirigió, junto a Andrés Linares, 'Dolores', un documental dedicado a la dirigente comunista Dolores Ibárruri, conocida como "la Pasionaria".

Posteriormente, dirigió 'La corte de Faraón' (1985), una comedia musical ambientada en la posguerra española y ganadora de la Concha de Plata del Festival de San Sebastián; y dos años más tarde 'Divinas palabras' (1987), adaptación de la obra de Ramón María del Valle-Inclán.

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A estas siguieron 'La noche más larga' (1991) y 'Tirano Banderas' (1993), adaptación de la novela de Valle-Inclán por la que obtuvo el premio Goya al mejor guion adaptado, junto a Rafael Azcona.

También fue guionista de 'Belle Époque' (1992), dirigida por Fernando Trueba. La película consiguió nueve premios Goya, entre ellos el de mejor guion original.

Considerado uno de los referentes del cine español de la época, con una trayectoria marcada por la comedia, la sátira y la crítica social, a su lista se sumaron los títulos 'Suspiros de España (y Portugal)' (1995) y 'Tranvía a la Malvarrosa' (1996).

Ya en el siglo XXI, continuó su actividad con 'Lázaro de Tormes' (2000), 'La marcha verde' (2001), 'Por la gracia de Luis' (2009) y 'Los muertos no se tocan, nene' (2011), entre otros títulos.

Su carrera fue reconocida con la Espiga de Honor de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) en 2017 y el nombramiento como socio de honor del Cine Club Duero en 2002.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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