Adiós a José Luis García Sánchez: fallece el cineasta del Oso de Oro por "Las truchas"

Madrid, España.- El director español, guionista y productor José Luis García Sánchez, ganador del Oso de Oro en el Berlinale por su película 'Las truchas', falleció a los 85 años en Madrid, informó este domingo la Academia de Cine. García Sánchez consiguió también dos Goyas por los guiones de 'Belle Époque', ganadora del Óscar a la mejor película de habla no inglesa, y 'Tirano Banderas', así como la Concha de Plata (del Fesival de San Sebastián) a Mejor Dirección por 'La corte del faraón'.

GEl cineasta español, recalcó la Academia, estuvo casi 60 años "levantando proyectos, viendo películas, interesándose por el patrimonio cinematográfico, ganando premios y, sobre todo, haciendo amigos". Nacido en la ciudad de Salamanca (oeste) el 22 de septiembre de 1941, era licenciado en Derecho y con estudios de Sociología. Comenzó en teatro su trayectoria con el grupo independiente 'Los Goliardos'. Más tarde, ingresó en la Escuela Oficial de Cinematografía. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ya en 1966 trabajó como ayudante de dirección en el filme 'La caza', del director español Carlos Saura. Debutó como director de largometrajes con 'El love feroz' (1975), a la que siguieron 'Colorín colorado' (1976) y 'Las truchas' (1978), su tercer largometraje con el que consiguió el Oso de Oro del Festival de Berlín en 1979. En 1981 dirigió, junto a Andrés Linares, 'Dolores', un documental dedicado a la dirigente comunista Dolores Ibárruri, conocida como "la Pasionaria". Posteriormente, dirigió 'La corte de Faraón' (1985), una comedia musical ambientada en la posguerra española y ganadora de la Concha de Plata del Festival de San Sebastián; y dos años más tarde 'Divinas palabras' (1987), adaptación de la obra de Ramón María del Valle-Inclán.