Palmarés de la Berlinale: Todos los ganadores del Oso de Oro y Plata en el Festival de Berlín

Berlín, Alemania.- La Berlinale concedió este sábado el Oso de Oro al filme más político de los que estaban en competición, Yellow Letters, del cineasta turco-alemán Ilker Çatar, que cierra una edición marcada por las críticas contra el festival y contra el presidente del jurado, por su silencio ante el genocidio en Gaza. La otra gran ganadora de la 76 edición de la Berlinale fue la dura y humana 'Queen at Sea', de Lance Hammer, que trata sobre cómo se enfrenta una familia a la demencia de la madre y que se llevó dos premios: el Premio del Jurado y el Oso de Plata a la mejor interpretación de reparto para los británicos Tom Courtenay y Anna Calder-Marshall, que emocionaron a todos con sus trabajos.



Otro británico, el cineasta Grant Gee, recibió el Oso de Plata a la mejor dirección por la estética 'Everybody Digs Bill Evans', sobre el legendario pianista de jazz, y la actriz alemana Sandra Hüller fue premiada como mejor intérprete principal por su espectacular trabajo en el drama histórico 'Rose', película en la que simula ser un hombre. La película ganadora del Oso de Oro trata de la censura de las autoridades turcas contra una pareja de artistas, una producción que es "como una premonición aterradora, una mirada hacia un futuro cercano que también podría ocurrir en nuestros países", según el presidente del jurado internacional del festival, Wim Wenders. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Los intentos de apaciguar las críticas

Fue precisamente el guionista alemán, que fue criticado dentro y fuera del festival por periodistas, actores y otros cineastas desde que en la rueda de prensa del jurado afirmara que el cine se tiene que mantener al margen de la política, quien destacó el mensaje, de carácter político, de la cinta. Wenders quiso aprovechar la gala de entrega de premios para pedir unión a "activistas, cineastas y periodistas" para hacer frente al "mundo maravilloso, aterrador y fuera de control en el que vivimos". La directora del festival, Tricia Tuttle, había señalado en su discurso de apertura de la ceremonia que la crítica y alzar la voz forman parte de la democracia pero que la Berlinale "no puede resolver los conflictos del mundo", aún cuando se celebra "en un mundo que se siente herido y fracturado". Mientras que el productor de 'Yellow Letters', el alemán Ingo Fliess, contó que una de las escenas en el filme le recuerda a las discusiones que se han producido en la Berlinale: "cineastas contra cineastas, artistas contra creativos". "Pero no somos enemigos. Somos aliados. La verdadera amenaza no está entre nosotros, está fuera. Son los autócratas, los partidos de extrema derecha, los nuevos fascismos de nuestro tiempo que intentan llegar al poder y destruir nuestra forma de vida. No luchemos entre nosotros, luchemos contra ellos", instó. Pero los intentos de calmar las aguas de Tuttle y de Wenders no surtieron efecto en una gala marcada por las reivindicaciones políticas de algunos de los premiados.

Mensajes propalestinos y defensa del pueblo iraní y kurdo