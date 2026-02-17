La Berlinale se desmarca del conflicto palestino y dice que el cine no es política

Sus comentarios van en línea con una actitud institucional desentendida de un tema político y humanitario, que ha sido criticada por participantes actuales y pasados de uno de los festivales de cine más importantes.

Berlín, Alemania.- "Deberíamos mantenernos al margen de la política", dijo Wim Wenders , el presente del jurado del Festival Internacional de Cine de Berlín.

Esto ha elevado la crítica de actores y realizadores que participan en esta edición de 2026 de la Berlinale, y que han sido parte en años anteriores, por lo que 80 de ellos han firmado una carta abierta al festival condenando el "silencio" sobre el conflicto de Gaza y la censura a los artistas que han querido elevar su voz.

Los actores Tilda Swinton, Javier Bardem, Angeliki Papoulia, Saleh Bakri, Tatiana Maslany, Peter Mullan y Tobias Menzies, así como los directores Mike Leigh, Lukas Dhont, Nan Goldin, Miguel Gomes, Adam McKay y Avi Mograbi están entre los firmantes, con la esperanza de que instituciones de la industria del cine no sean cómplices de la violencia en contra de los palestinos.

Pero más allá de rechazar la postura de Wenders sobre el conflicto, la directora del festival Tricia Tuttle, publicó una declaración en la que afirma que: "No se debe esperar que los artistas comenten sobre todos los debates más amplios, sobre las prácticas pasadas o actuales de un festival, sobre las que no tienen control".

Pero los firmantes de la carta abierta a la Berlinale, sostienen su desacuerdo con las opiniones de Wenders, y señalan que el cine y la política no se pueden separar, esto sostenido con la decisión de más de 5 mil profesionales del cine de no colaborar con las compañías e instituciones cinematográficas israelíes, cómplices del silencio sobre Palestina.

"Como ha declarado el Instituto de Cine Palestino, el festival ha estado ´vigilando a los cineastas, además de mantener el compromiso de colaborar con la Policía Federal en sus investigaciones´", denuncia la carta