Los Ángeles, Estados Unidos.- Mike Love, cofundador y cantante de The Beach Boys, murió la noche del sábado a los 85 años. Su publicista, Katie Altman, no dio a conocer la causa del fallecimiento. "Mike Love falleció esta noche, rodeado de su familia. Ícono cultural estadounidense, será recordado por su talento singular y por ser fuente de inspiración para generaciones de músicos", dijo Altman a NPR en un comunicado enviado por correo electrónico. Janice Hahn, supervisora del condado de Los Ángeles, confirmó la muerte en un mensaje del sábado y aseguró que "tanto él como su música formarán para siempre parte de la trama del sur de California".

Michael Edward Love nació el 15 de marzo de 1941 en Los Ángeles, el mayor de seis hermanos. Su madre era hermana de Murry Wilson, el padre de Brian, Dennis y Carl, de modo que los futuros compañeros de grupo eran también su familia de sangre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En 1961 formó la banda junto a ellos y al amigo Al Jardine. Ese mismo año, Love y Brian Wilson escribieron Surfin, el primer éxito del grupo. Capitol Records los fichó en 1962. Con Brian, su primo, mantuvo una relación larga y a menudo áspera. En los años noventa lo demandó y obtuvo crédito de coautor en más de 30 canciones. En su autobiografía de 2016 escribió, con ironía, "Para quienes creen que Brian camina sobre el agua, yo siempre seré el Anticristo". Cuando Brian murió, el 11 de junio de 2025, Love lo despidió así. "Sus dones musicales no tenían igual". Dennis Wilson murió en 1983 y Carl en 1998. Tras esa pérdida, Love obtuvo derechos exclusivos para girar con el nombre de la banda, lo que desató una larga disputa legal con Jardine.