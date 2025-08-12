Backstreet Boys: Estas son las cinco mejores canciones, según sus fanáticos

Pero este show, que suma fechas con llenos totales y una propuesta escénica en la que domina la IA, pantallas envolventes y sonido tridimensional y en el centro las voces intactas de Nick Carter, AJ McLean, Howie Dorough, Kevin Richardson y Brian Littrell .

Tegucigalpa, Honduras.- La banda pop Backstreet Boys , que revolucionó finales de los 90 el inicio de los 2000, está de regreso con su último álbum de estudio remaxterizado: Millennium 2.0 y una residencia en la famosa Sphere de Las Vegas, Nevada, invadida por miles de fanáticos que parecen estar viviendo un segundo sueño con su grupo de juventud .

La residencia en Las Vegas, denominada Into The Millennium y que inició el 11 de julio de 2025, no solo celebra el álbum Millennium, lanzado en 1999 por la banda, sino que también repasa los grandes éxitos que convirtieron al grupo en un fenómeno global.

Interpretaciones vocales, acompañadas por un despliegue tecnológico de imágenes y luces, logran que cada canción sea como ver un videoclip en vivo. No por gusto, aumentaron nuevas fechas de conciertos en agosto: 22, 23 y 24.

Y que decir de los pasos de baile de los chicos, que siguen intactos, atrayendo a nuevos seguidores y reconquistando a sus miles de fans, que hacen un repaso en las redes sociales de las mejores canciones del grupo pop, considerado uno de los más exitosas boy band de todos los tiempos.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La mayoría de los temas de los que hablan sus seguidores están incluidos en Millennium 2.0 Desde su icónico single ‘I Want It That Way’, ‘Show Me the Meaning of Being Lonely’, ‘As Long as You Love Me’ o ‘Everybody (Backstreet’s Back)’ hasta ‘Siberia’ o ‘Hey Mr. DJ (Keep Playing This Song)’.

La cinco canciones están incluidas además en los listados de redes sociales de especialistas como el periodista Miguel Ramírez, que destaca al menos 15 éxitos de la banda en su sitio Intrinseco_musical en Instagram. O en sitios como Tributobackstreetboys, Backstreet Boys Fans, entre otros.

1. “I Want it That Way”