Los Backstreet Boys: locura total de fanáticos en conciertos en Las Vegas

Según datos publicados por diversos medios estadounidenses y en las redes sociales oficiales de la boy band, el show es un viaje interestelar en el que Los Backstreet Boys emergen del escenario bajo una estética de nave espacial interpretando el tema ‘Larger Than Life’, en medio de la euforia de su público, que en su mayoría vistió de blanco, emulando la icónica portada de su disco Millennium’.

En cada concierto, que tiene una duración de dos horas, la banda hace un recorrido por 25 éxitos que marcaron a varias generaciones. Desde su icónico single ‘I Want It That Way’, ‘Show Me the Meaning of Being Lonely’, ‘As Long as You Love Me’ o ‘Everybody (Backstreet’s Back)’ hasta ‘Siberia’ o ‘Hey Mr. DJ (Keep Playing This Song)’.