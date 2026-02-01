Muere Gerardo Taracena, actor de Apocalypto y Narcos

Ciudad de México, México.-El actor mexicano Gerardo Taracena reconocido por sus personajes versátiles en Apocalypto, La reina del sur y Narcos, murió la noche del sábado 31 de enero a la edad de 55 años.
Fue la Asociación Nacional de Actores Mexicanos quien confirmó el fallecimiento de Taracena, quien es recordado por su personaje "Ojo de Lobo", además actor era bailarín de cine y teatro, conocido además por The Mexican y Sin nombre, así como en el programa de Netflix: Narcos en México.
“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a toda la comunidad artística. Que en paz descanse”, expresó la ANDA, que destacó la importancia de la huella del actor en el cine mexicano e internacional.
Muchos de sus personajes estuvieron asociados a contextos históricos, sociales y culturales profundos. Uno de ellos es Apocalypto, cuyo trabajo lo colocó en el radar internacional y abrió puertas para que actores mexicanos participaran en grandes producciones de Hollywood, ya que Taracena fue ampliamente reconocido por su participación en la película dirigida por Mel Gibson, una de las producciones más impactantes de principios del 2000.
Además de su trayectoria en el cine mexicano e internacional, Taracena participó en series de televisión y proyectos teatrales, en los que fue valorado por su disciplina actoral y compromiso con sus personajes.
Las causas de su muerte no han sido detalladas públicamente, pero su legado artístico permanecerá en sus interpretaciones.
Taracena nació en la Ciudad de México el 27 de marzo de 1970, se graduó del Centro Universitario de Teatro, y su trabajo comenzó a cobrar relevancia en 2006 con su interpretación de Ojo de Lobo en el drama histórico de Mel Gibson. A partir de entonces, su nombre empezó a figurar en producciones internacionales de alto perfil.