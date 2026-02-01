Muere Gerardo Taracena, actor de Apocalypto y Narcos

Ciudad de México, México.-El actor mexicano Gerardo Taracena reconocido por sus personajes versátiles en Apocalypto, La reina del sur y Narcos, murió la noche del sábado 31 de enero a la edad de 55 años.

Fue la Asociación Nacional de Actores Mexicanos quien confirmó el fallecimiento de Taracena, quien es recordado por su personaje "Ojo de Lobo", además actor era bailarín de cine y teatro, conocido además por The Mexican y Sin nombre, así como en el programa de Netflix: Narcos en México.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a toda la comunidad artística. Que en paz descanse”, expresó la ANDA, que destacó la importancia de la huella del actor en el cine mexicano e internacional.